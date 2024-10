Bosch est actuellement l'un des leaders sur le marché du moteur dédié au vélo électrique. La marque s'installe principalement sur le segment haut de gamme avec des propositions très sérieuses et orientées vers l'efficacité et les performances.

C'est ainsi que l'on retrouve les moteurs de la marque sur les vélos électriques rarement proposés sous la barre des 2000 euros. Et prochainement, les constructeurs pourront miser sur la 5e génération de la gamme Performance Line CX, le haut du catalogue de la marque.

On retrouve donc un moteur avec une puissance maximale de 600W, un couple de 85 Nm et un niveau d'assistance annoncé jusqu'à 340%. En apparence, rien de très nouveau et pourtant...

Bosch annonce un système d'interprétation repris de zéro afin de proposer davantage de maitrise, de contrôle et de confort. Les principales améliorations sont invisibles et relèvent d'un lourd travail d'ingénierie.

Le moteur mise ainsi sur davantage de capteurs pour proposer plus de 1000 mesures par seconde sur l'action de la pédale, afin de mieux analyser la cadence et le couple et proposer une réponse immédiate du moteur pour un fonctionnement précis et fluide, sans à-coups et de façon la plus naturelle possible.

Un ensemble de capteurs inertiels permettent également de mesurer l'accélération et la rotation du vélo pour détecter les pentes et l'inclinaison ainsi que l'angle et les secousses du vélo.

Bosch a également travaillé à rendre le fonctionnement de son moteur plus silencieux en découplant la transmission externe de la chaine cinématique interne. Au passage, le moteur a également vu son poids réduire de 100 grammes pour ne plus peser que 2,8 kg, il dispose toujours d'un boitier en magnésium.