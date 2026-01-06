Dans le giron de Hyundai Motor Group, Boston Dynamics officialise la version commerciale de son robot humanoïde Atlas. Entièrement électrique, ce modèle passe du statut de plateforme de recherche à celui de produit industriel prêt à être déployé. Les premières flottes sont attendues dans les installations de Hyundai.

Le nouveau robot humanoïde Atlas

Atlas est conçu pour être un robot humanoïde capable de réaliser une large gamme de tâches, de la manutention à la préparation de commandes. Doté de 56° de liberté, d'articulations à rotation complète et d'une allonge de 2,3 m, il peut soulever des charges allant jusqu'à 50 kg.

Sa conception lui permet de fonctionner dans des conditions difficiles, résistant à l'eau et à des températures allant de -20 °C à 40 °C. Le robot peut se diriger vers une station de charge, changer lui-même ses batteries et reprendre son travail sans interruption.

Un partenariat avec Google DeepMind

Boston Dynamics annonce un partenariat stratégique avec Google DeepMind pour intégrer les modèles d'IA de fondation Gemini Robotics. Le but est de dépasser les tâches préprogrammées pour permettre au robot de " comprendre le monde physique comme nous le faisons ".

Cette collaboration ambitionne de développer un " modèle de fondation robotique le plus avancé au monde ", pour que l'humanoïde puisse apprendre de ses expériences, s'adapter à de nouvelles situations et interagir de manière sûre et naturelle avec les humains.

Quel est le plan de déploiement de Hyundai ?

Le constructeur automobile Hyundai prévoit de déployer des dizaines de milliers de robots dans ses propres usines. Atlas sera affecté à des tâches comme le séquençage de pièces, avant de s'attaquer à des " mouvements répétitifs, des charges lourdes et d'autres opérations complexes ".

Hyundai a l'intention de construire une usine dédiée capable de produire 30 000 robots par an d'ici 2028.

" Atlas va révolutionner le fonctionnement de l'industrie, et il marque la première étape vers un objectif à long terme dont nous rêvons depuis que nous sommes enfants : des robots utiles qui peuvent entrer dans nos maisons ", déclare le patron de Boston Dynamics.