Commençons avec la barre de son JBL Bar 1000. Cet équipement sonore possède une puissance nominale de 880 Watts RMS, idéale pour les pièces de plus de 70 m². Un caisson de basse sans fil est inclus. L'ensemble est entièrement piloté via WiFi et est compatible Dolby Atmos et Bluetooth. Nombreux ports sont disponibles à l'arrière dont 2 HDMI et une entrée optique. Les 12 haut-parleurs intégrés vous procureront un son clair, précis et complet.

Cette barre de son JBL Bar 1000 est proposée à 899 € au lieu de 1149 € soit 21% de remise immédiate chez Boulanger. La livraison et le retrait en magasin sont offerts.

Et d'autres produits affichent des promotions comme :



