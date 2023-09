Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois articles affichant de belles remises. Du smartphone au PC portable gaming, en passant par l'enceinte sans fil, tout le monde y trouvera son compte.

Commençons par le PC portable Acer Nitro 5 AN515-57-55US. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" FHD 144 Hz à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Intel Core i5 11400H couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM) ainsi qu'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050. Le tout fonctionne sous Windows 11, préinstallé sur un disque SSD NVMe M.2 de 512 Go.

Ce PC portable Acer Nitro 5 AN515-57-55US est vendu 699,99 € au lieu de 1099,99 € soit 36% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 3 € pour la livraison dans un délai de 48 heures.





Continuons avec le smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G. Ce téléphone mobile est doté d'un écran de 6,4" Dynamic AMOLED 120 Hz. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 888 couplé à 6 Go de mémoire vive (RAM). Il intègre 128 Go d'espace de stockage et dispose d'un module de trois caméras de 12 + 12 + 8 MP à l'arrière et une caméra frontale pour faire des selfies.

Ce smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G est commercialisé 399 € au lieu de 759 € soit 48% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont offerts.





Enchainons avec l'enceinte JBL Flip Essential 2. Ce haut-parleur sans fil vous permet de diffuser du son et d'en faire profiter les personnes à proximité pendant une durée d'environ 10 heures. Elle est certifiée IPX7 la rendant complètement étanche à l'eau. L'enceinte intègre la technologie JBL Pure Bass pour booster la qualité sonore.

Cette enceinte JBL Flip Essential 2 est proposée à 85 € au lieu de 109,99 € soit 23% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte sous 72 heures.





