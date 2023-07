Aujourd'hui et jusqu'au 16 aout, Boulanger brade ses produits dans plein de rayons et ce n'est pas pour nous déplaire. À cette occasion, nous vous avons concocté une sélection d'articles affichant de belles réductions.

Commençons avec la tablette Apple iPad 5 Wifi. Cette tablette tactile est dotée d'un écran de 9,7" à une définition de 2048 x 1536 px. Elle dispose de 2 Go de mémoire vive (RAM) et de 32 Go d'espace de stockage. L'appareil mobile dispose d'une caméra arrière de 8 MP et affiche une autonomie d'une dizaine d'heures, grâce à sa batterie de 7340 mAh.

Cette tablette Apple iPad 5 Wifi reconditionnée est bradée à 199 € au lieu de 299 €, soit 33% de réduction chez Boulanger. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.

Et d'autres produits sont bradés chez Boulanger à savoir :



