Boulanger, un acteur majeur du e-commerce français dans le secteur du multimédia et de l'électroménager, nous propose toujours de belles offres. Nous vous avons sélectionné une dizaine de produits afin de vous aider à lutter contre la vie chère.

Commençons avec le casque sans fil JBL Tour One M2. Ce casque profite de la technologie à réduction de bruit active qui permet de s'isoler pour profiter de sa musique, mais aussi d'entendre ce qui nous entoure. Sa batterie vous permet d'écouter votre musique pendant 50 heures (en filaire) et il faut un peu plus de 10 minutes de recharge pour profiter de 5 heures d'écoute. De plus, le casque exploite la technologie Bluetooth 5 et il est compatible avec tous les assistants.

Ce casque sans fil JBL Tour One M2 est commercialisé 199,99 € au lieu de 299,99 € soit 33% de réduction chez Boulanger. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.

Et voici la suite de notre top 10 :



