Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois articles affichant des remises. Que vous soyez en recherche d'un robot tondeur, d'une trottinette électrique ou d'un PC portable axé gaming, vous y trouverez votre compte.

Commençons avec la trottinette électrique Urbanglide Ride 100S. Elle est équipée d'un moteur de 350 W et d'une batterie de 36 V à une capacité de 10 Ah. Elle roule à 25 km/h, pour respecter les normes françaises. L'engin est doté de roues de 10" increvables et d'éclairage LED. Son temps de recharge est d'environ 5 heures et cette trottinette accepte un poids de 120 kg.

Cette trottinette électrique Urbanglide Ride 100S est proposée à 299 € au lieu de 379 € soit 80 € de réduction chez Rue du commerce. Comptez 15 € pour la livraison dans un délai de 2 jours.





Continuons avec la tondeuse robot Bosch Indego S+ 500. Ce robot tondeur, fonctionnant sur batterie (18 V), affiche une autonomie de 70 minutes. Sa largeur de coupe est de 19 cm et il fonctionne de manière autonome. Doté d'une capacité de tonte de 500 m², il tondra votre pelouse sans broncher, vous n'aurez qu'à vaquer à vos occupations.

Cette tondeuse robot Bosch Indego S+ 500 est commercialisée 699 € au lieu de 949,99 € soit 26% de réduction chez Amazon. Elle sera livrée chez vous gratuitement sous 4 jours.





Enchainons avec le PC portable HP Victus 16-S0040NF. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 16,1" FHD 144 Hz à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 7840HS et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070. Il intègre 16 Go de mémoire vive et un disque SSD de 512 Go, sur lequel est installé Windows 11.

Ce PC portable HP Victus 16-S0040NF est vendu 1299,99 € au lieu de 1799,99 € soit 27% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Et n'oubliez pas de consulter nos meilleurs bons plans du jour avec un smartphone Samsung Galaxy S23 à moins de 960 €, mais pas que !