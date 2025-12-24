À la recherche d’une idée cadeau de dernière minute sans dépasser votre budget ? Boulanger propose une sélection de produits malins à moins de 50 €, parfaits pour faire plaisir sans stress à la veille de Noël.

➡️ Pour rappel, les retours sont prolongés jusqu’au 31 janvier, et pour certains articles, le click & collect est encore disponible en magasin jusqu’à 18h aujourd’hui. De quoi trouver le cadeau idéal, même le 24 décembre !

TOP 10 des idées cadeaux Boulanger à moins de 50 €

⚡️Retrouvez toutes les idées cadeaux à petit prix sur la page Boulanger dédiée.

➡️ Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos de ce 24 décembre, avec aujourd'hui le bundle caméra DJI Osmo Action 4 Essentiel, le PC portable Lenovo Yoga 7 OLED tactile et les écouteurs Bluetooth Nothing Ear (a) !