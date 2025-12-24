À la recherche d’une idée cadeau de dernière minute sans dépasser votre budget ? Boulanger propose une sélection de produits malins à moins de 50 €, parfaits pour faire plaisir sans stress à la veille de Noël.
➡️ Pour rappel, les retours sont prolongés jusqu’au 31 janvier, et pour certains articles, le click & collect est encore disponible en magasin jusqu’à 18h aujourd’hui. De quoi trouver le cadeau idéal, même le 24 décembre !
TOP 10 des idées cadeaux Boulanger à moins de 50 €
- Manette sans fil Subsonic Switch 2 & Switch LED - Noir à 24,99 € (prix officiel 26,99 €) (autonomie 10h, boutons M1 et M2 programmables, accéléromètre, gyroscope, 2 modes d'éclairage, fonction réveil à distance)
- Batterie externe Belkin 20000 mAh 15W USB-C et USB-A à 24,99 € (-38%)
- Capteur de silhouette connecté Renpho Elis Solar 2 A020 à 29,99 € soit -25% (13 mesures de composition corporelle dont masse musculaire et IMC, revêtement verre ITO, Bluetooth / Wi-Fi, écran LED, recharge à l'énergie solaire ou via lumière ambiante)
- Casque Bluetooth Sony WH-CH520 - Noir à 32,99 € (prix officiel 34,99 €) (technologie DSEE, Sony 360 Reality Audio, autonomie jusqu'à 50h, charge rapide, Bluetooth multipoint, appels clairs, kit mains-libres, égaliseur sur l'application...)
- Pack gaming THE G-LAB Combo Hydrogen 3-en-1 à 34,99 € soit -30% (avec clavier + souris + casque filaires)
- Passerelle multimédia STRONG LEAP-AIR Stick Google TV 4K Chromecast à 39,99 € (-11%)
- Souris gaming sans fil Skillkorp M20 Ultimate - Noir à 39,99 € soit -33% (capteur optique 26 000 dpi, 6 boutons, autonomie jusqu'à 63h, Bluetooth, ultra-légère)
- Brosse à dents électrique Oral-B iO2 - Édition cadeau à 44,99 € soit -40% (brossage oscillo rotatif et micro-vibrations, 3 programmes, capteur de pression intégré, minuteur, autonomie 3 semaines, 1 brossette incluse + étui de voyage + pochette)
- Pistolet de massage Renpho WMG16 - Noir à 44,99 € soit -25% (massage par percussion, 4 niveaux d'intensité, 4 embouts en silicone interchangeables, tête d'acupuncture, ultra-léger, compact et silencieux, autonomie 1h, charge rapide USB-C) Aussi disponible au même prix en rose
- Clavier gaming sans fil Skillkorp K10 TKL - Noir à 49,99 € soit -17% (switches brown tactiles, rétroéclairage RGB, connexion sans fil 2,4 GHz, anti-ghosting)
