Bundle DJI Osmo Action 4 Essentiel

Grâce à son capteur 1/1,3" de grande taille, la caméra délivre une qualité d’image supérieure, même dans des conditions de faible luminosité. Les vidéos 4K restent nettes et détaillées, avec une réduction efficace du bruit pour un rendu optimal en toutes circonstances.

Les couleurs D-Log M 10 bits préservent la clarté et les détails tout en facilitant l’étalonnage et le post-traitement. Le montage gagne en souplesse, sans perte de qualité ni d’informations visuelles.

Conçue pour les environnements exigeants, la caméra fonctionne jusqu’à -20°C. Elle permet d’enregistrer jusqu’à 150 minutes par temps froid et jusqu’à 2h30 dans de nombreuses conditions, garantissant une utilisation prolongée en extérieur.

La fixation magnétique à démontage rapide et la vidéo verticale native permettent de changer facilement l’orientation de prise de vue. Vous créez rapidement du contenu optimisé pour les réseaux sociaux, idéal pour le vlogging et les séquences sportives prêtes à être partagées.

La technologie HorizonSteady 360° assure une stabilisation avancée, maintenant l’image parfaitement fluide même lors de rotations complètes à 360°. Trois modes de stabilisation sont disponibles pour des séquences stables, même dans les situations les plus extrêmes.

La fonction de pré-enregistrement permet de capturer automatiquement les 5, 10, 15, 30 ou 60 secondes précédant l’appui sur le bouton d’enregistrement, afin de ne rien manquer des moments clés. La mise en évidence des séquences est également prise en charge.

Grâce à DJI OsmoAudio, la DJI Osmo Action 4 peut se connecter directement à un émetteur DJI Mic 2 ou Mic Mini, offrant un son clair et professionnel pour les vlogs, interviews et diffusions en direct, tout en simplifiant l’équipement et le flux de travail.

Le pack comprend la DJI Osmo Action 4, une batterie, un support de fixation à démontage rapide et d’autres accessoires essentiels.

Vous pouvez retrouver le bundle DJI Osmo Action 4 Essentiel à 179 € au lieu de 219 €, soit une remise de 18% sur Amazon.

PC portable 2-en-1 Lenovo Yoga 7 16AKP10

Son écran tactile OLED 2,8K de 16 pouces offre une qualité d’affichage exceptionnelle, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 500 nits pouvant atteindre jusqu’à 1100 nits en pic. Les couleurs sont riches, les contrastes profonds et la fluidité remarquable, pour une expérience immersive aussi bien en création qu’en divertissement.

Il embarque un processeur Ryzen 7 AI 350 cadencé jusqu’à 5,10 GHz, intégrant un NPU dédié capable de délivrer jusqu’à 50 TOPS. Cette architecture optimisée pour l’IA garantit des performances élevées, une meilleure efficacité énergétique et une compatibilité avancée avec les fonctionnalités Copilot+ sous Windows 11 Home.

La configuration est complétée par 16 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD de 512 Go, assurant une excellente réactivité du système, des temps de chargement rapides et une utilisation fluide en multitâche. La carte graphique intégrée AMD Radeon 860M permet de gérer confortablement les applications graphiques, le multimédia et les usages créatifs légers.

Côté connectivité, le PC bénéficie des dernières normes avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4, pour des connexions rapides, stables et à faible latence. Sa charnière rotative transforme l’appareil en tablette en un instant, offrant une grande flexibilité d’utilisation.

Le Lenovo Yoga 7 16AKP10 est en ce moment en promotion à 899,99 € au lieu de 999,99 € sur la Fnac.

Écouteurs Bluetooth Nothing Ear (a)

Ils réduisent les bruits ambiants jusqu’à 45 dB en ajustant automatiquement la réduction active du bruit selon les fuites détectées entre l’écouteur et le conduit auditif. Résultat : une immersion sonore optimale, même dans les environnements les plus bruyants.

Les Ear (a) délivrent deux fois plus de puissance que les Ear (2) grâce à leur transducteur compact de 11 mm, offrant des basses plus profondes et un son plus riche. L’intégration de deux nouvelles aérations améliore la circulation de l’air et optimise les performances acoustiques.

Grâce à la technologie Clear Voice, la voix est clairement isolée des bruits environnants lors des appels. Le nouveau microphone, associé à des canaux d’aération supplémentaires sur la tige, réduit les interférences liées au vent de 60 % par rapport aux Ear (2).

Avec leur étui de charge, les écouteurs atteignent une autonomie remarquable de plus de 42,5 heures lorsque la réduction de bruit est désactivée. De plus, une charge rapide de seulement 10 minutes permet de profiter jusqu’à 10 heures d’écoute.

Les Nothing Ear (a) sont disponibles en noir à 59,99 € au lieu de 89,99 €, soit une remise de 33% chez Darty (prix officiel 99 €). Ils sont également proposés au même prix en blanc.



