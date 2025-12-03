Cette année, Boulanger transforme le casse-tête des cadeaux avec son opération "Un Noël plein d'étincelles". Que vous cherchiez la dernière pépite gaming, un airfryer ou un soin beauté, l'enseigne a réuni le meilleur de la tech et de l'électroménager. Découvrez notre sélection pour glisser de la magie sous le sapin, avec le confort du retrait en 1h et les retours prolongés jusqu'au 31 janvier 2026.
TOP 10 du Noël Boulanger
- Pack cadeau Appareil photo instantané FUJIFILM Instax Mini 12 - Lilas à 89,99 € soit -10% (avec 1 pack de film et une guirlande lumineuse LED)
- AirPods 4 (sans ANC) à 114 € (-23%)
- Pack Philips Hue Découverte 2025 à 149,99 € soit -46% (avec lampe à poser Hue Go + 2 ampoules connectées E27 + pont Hue + télécommande + prise connectée)
- Tireuse à bière SEB VB310810 à 149,99 € soit -25% (et prix officiel 229,99 €) (fûts 5 L, contrôle de la température, conservation 30 jours, poignée détachable)
- Pack HONOR 400 Smart 128 Go Noir + Earbuds X7e Active à 159,99 € soit -30% (6,7" LCD 120Hz, 108MP IA, Snapdragon 685 octa-core jusqu'à 2,8 GHz, 6500 mAh, IP54, résistance aux chutes jusqu'à 2 m, bouton IA, 2 haut-parleurs...)
- Pack vidéoprojecteur home cinéma KYF 4K + enceinte 60W à 179,90 € soit -25% (Full HD 1080p, support 4K, 300 ANSI, contraste 3000:1, Android 13, image 150", mise au point automatique, correction automatique du trapèze, WiFi double-bande, Bluetooth 5.2)
- HUAWEI Watch GT 6 - 46mm Noir à 219,99 € soit -12% (écran AMOLED, fréquence cardiaque et suivi GPS précis, jusqu’à 14 jours d’autonomie, simulation de puissance de pédalage, + de 100 modes d'entraînement, bien-être émotionnel, IP69 / 5 ATM, appels Bluetooth)
- Pack Google Pixel 9a 128 Go Noir + Pixel Buds A à 399 € soit -43% (6,3" pOLED 1080 x 2424, Gorilla Glass 3, HDR, grand angle 48MP + ultra grand angle 13MP, Gemini, WiFi 6E, IP68...)
- Casque Bose QuietComfort Ultra (2e génération) - Sable à 399,99 € soit -11% (autonomie jusqu'à 30h, réduction de bruit active, mode Cinéma, Bluetooth 5.4)
- Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 U5 Aura OLED Copilot+PC à 809,99 € soit -19% + 200 € de bonus reprise (14" OLED WUXGA, 100% DCI-P3, Dolby Vision / DisplayHDR True Black 500, Core Ultra 5 226V 8 cœurs, RAM 16 Go LPDDR5x, SSD 512 Go, Intel Arc Graphics, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4)
