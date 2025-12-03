Casque Bluetooth Sony ULT Wear

Profitez de basses solides, d’une réduction de bruit efficace et d’une bonne qualité d’appel où que vous soyez. Grâce au processeur Sony V1 associé à des haut-parleurs de 40 mm de qualité, le casque délivre un son puissant qui plaira particulièrement aux amateurs de basses.

Un simple appui sur le bouton ULT permet d’activer l’un des deux modes dédiés : Deep Bass apporte davantage de profondeur, tandis qu’Attack Bass renforce l’impact et l’énergie. Vous pouvez vous isoler avec la réduction de bruit active ou rester attentif à votre environnement grâce au mode ambiant.

Retrouvez le casque Sony ULT Wear en gris forêt, blanc cassé ou noir à 109,99 € au lieu de 199,99 €, soit une remise de 45 % sur Amazon en ce moment.

realme GT 7T 5G (12 + 256 Go)

L’écran de 6,8 pouces affiche une résolution 1,5K et peut atteindre une luminosité maximale de 6 000 nits. Son taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz pour une fluidité optimale. Protégé par une certification IP69 et par le verre ArmorShell, il est conçu pour offrir une robustesse exemplaire.

Son chipset Dimensity 8400-MAX dépasse 1 800 000 points sur AnTuTu et s’impose comme l’un des plus performants de sa catégorie. Il permet une latence quasi nulle jusqu’à 120 ips sur PUBG, repoussant les limites graphiques natives. Il utilise le même modèle d’IA que le Dimensity 9400, avec une puissance de calcul renforcée et une compatibilité avec Google Gemini Nano2.

Le système de refroidissement à 360° repose sur la plus grande chambre à vapeur monobloc du marché (7 700 mm²), couvrant 65 % de la surface interne du téléphone. Sa cavité d’air extra-large assure une convection puissante, comparable à un véritable front froid.

Le GT 7T embarque une batterie de 7 000 mAh offrant jusqu’à trois jours d’autonomie. La charge rapide 120 W, inédite sur ce modèle, permet de retrouver 100 % en seulement 45 minutes.

La photo bénéficie de l’IA avec Lightning Snap, un style dédié aux scènes nomades et des portraits capturés en un instant. Le capteur IMX896, associé à l’algorithme LightningSnap, permet de saisir des images ultra-rapides et parfaitement nettes : il suffit d’appuyer pour immortaliser chaque moment avec une atmosphère saisissante.

Vous pouvez encore obtenir le realme GT 7T 5G (12 + 256 Go) en noir ou bleu à 289,10 € avec le code FRBF40 sur AliExpress jusqu'à ce soir minuit.

Barre de son Harman Kardon Enchant 1100

Elle transforme votre salon en véritable salle de cinéma grâce à ses 11 haut-parleurs intégrés et à son surround 3D compatible Dolby Atmos, DTS:X et MultiBeam, vous plongeant au cœur de l’action, que vous regardiez un film, une série ou que vous écoutiez de la musique.

Ses connexions Bluetooth et Wi-Fi, compatibles avec AirPlay, Google Cast et Spotify Connect, permettent un streaming sans fil de haute qualité. La technologie PureVoice assure une clarté parfaite des dialogues, même lors des scènes les plus intenses, et l’application Harman Kardon One permet de configurer et contrôler facilement l’ensemble des enceintes Enchant.

Pour pousser l’immersion encore plus loin, il est possible d’ajouter le caisson de basses sans fil Harman Kardon Enchant Sub ou l’enceinte Enchant Speaker. Compatible avec l’Ultra HD 4K, Dolby Vision et HDMI eARC, l'Enchant 1100 s’intègre facilement aux téléviseurs modernes.

La barre de son Harman Kardon Enchant 1100 est en ce moment en promotion à 599 € au lieu de 899 € (prix officiel), soit une remise de 33% chez Boulanger.



