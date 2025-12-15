Noël est déjà dans 10 jours ! Pour faciliter vos achats, Boulanger a lancé l'événement "Un Noël plein d'étincelles" : profitez d'une large sélection de promos (gaming, maison...) chaque semaine, tout en bénéficiant de services ultra-flexibles : vos achats sont disponibles en 1h et échangeables jusqu'au 31 janvier 2026.
Voici notre sélection des 10 meilleures affaires du moment !
Noël Boulanger : TOP 10 de la semaine
- Balance connectée Renpho Elis Solar 2 A020 à 29,99 € soit -25% (13 mesures de composition corporelle dont masse musculaire et IMC, batterie 500 mAh avec charge solaire ou via lumière ambiante, Bluetooth / Wi-Fi, écran LED, jusqu'à 180 kg)
- Casque Bluetooth Sony WH-CH520 - Noir à 32,99 € soit -34% (son spatial 360 Reality Audio, autonomie jusqu'à 50h, microphone intégré, charge rapide, Bluetooth multipoint, Fast Pair / Swift Pair)
- Écouteurs Bluetooth Sony WF-C510 - Noir ou blanc à 44 € soit -25% (autonomie jusqu'à 22h, kit mains-libres, Bluetooth 5.3, IPX4, mode Son Ambiant, charge rapide...)
- Clavier gaming sans fil Skillkorp K10 TKL - Noir à 49,99 € soit -17% (mécanique, switches brown tactiles, anti-ghosting, rétro-éclairage RGB, connexion sans fil 2,4 GHz)
- Casque de réalité virtuelle Meta Quest 3S 128 Go à 279,99 € (-15%)
- Redmi Pad 2 Pro - WiFi 128 Go Gris à 279,99 € soit -6% + étui offert au panier (12,1" QHD+ 2560 x 1600, 120Hz, RAM 6 Go, 8MP, 12000 mAh, WiFi 6, Bluetooth 5.4, Snapdragon 7s Gen 4 octa-core jusqu'à 2,7 GHz, stockage jusqu'à 2 To, 4 haut-parleurs intégrés Dolby Atmos)
- Volant + Pédalier Turtle Beach VelocityOne Race KD3 à 279,99 € soit -20% (compatible Xbox One / Xbox Series X/S / PC, moteur à entraînement direct, retour de force 3,2 nm, rotation 2160°, palettes magnétiques...)
- Pack Xiaomi 15T 256 Go + Redmi Watch 5 à 549,99 € soit -21% (6,83" AMOLED 1,5K 120Hz, verre Gorilla Glass 7i, IP68, capteur principal 50MP avec objectif Leica Summilux à grande ouverture, téléobjectif Leica 50MP et ultra grand-angle 12MP, Dimensity 8400-Ultra, 5500 mAh, charge filaire 67W...)
- PC portable ASUS M5606KA-SH148W à 1 099,99 € soit -15% + 100 € de remise immédiate Club / Club+ / Infinity (16" FHD OLED, DCI-P3 95%, Ryzen AI 7 350 octa-core jusqu'à 5 GHz, RAM 32 Go LPDDR5X, SSD 1 To, Radeon Graphics, Copilot+, Windows 11, WiFi 6E, Bluetooth 5.3)
- PC portable gaming MSI Cyborg 17 B13WFKG-090FR à 1 199,99 € soit -29% (17,3" IPS FHD 144Hz, Core i7 13620H 10 cœurs jusqu'à 4,90 GHz, RAM 16 Go DDR5 jusqu'à 64 Go, SSD 1 To, RTX 5060, traitement audio DTS et compatibilité Hi-Res Audio, Windows 11, WiFi 6E, Bluetooth 5.3)
