Robot aspirateur Dreame X40 Master

La gestion de l’eau est entièrement automatisée grâce au système de remplissage et de vidange automatique du X40 Master, pour une utilisation sans contrainte au quotidien. Ultra-compact, le robot mesure seulement 28 cm, tandis que l’ensemble avec la station de base affiche des dimensions de 485 x 426 x 280 mm.

Le lavage des sols est optimisé sur la durée grâce à une brosse latérale avancée capable de s’étendre de 10 mm, associée à la technologie MopExtend RoboSwing, qui atteint jusqu’à 4 cm pour nettoyer efficacement sous les meubles bas et dans les coins. Cette combinaison permet d’éliminer en profondeur les poussières et débris dissimulés.

Doté d’une puissance d’aspiration impressionnante de 12 000 Pa, le X40 Master vient facilement à bout des déchets du quotidien, assurant un résultat impeccable à chaque passage.

La station de base mains libres 8 en 1 agit comme un véritable centre de maintenance automatisé, supprimant les opérations de démontage et de nettoyage manuels.

Pour s’adapter à tous les types de sols, le X40 Master ajuste intelligemment ses éléments de nettoyage : la brosse en caoutchouc se soulève de 5 mm et la serpillière se rétracte jusqu’à 10,5 mm afin de protéger tapis et moquettes de l’humidité, tandis que la brosse latérale peut se relever de 10 mm pour optimiser son efficacité.

Une bouteille de 200 ml de solution nettoyante AWH6 est incluse.

Le robot aspirateur Dreame X40 Master est en promotion à 699 € au lieu de 1 199 € (prix officiel), soit une remise de 42% sur Amazon.

Écran PC gaming incurvé Koorui G3221SC

Plongez au cœur de l’action avec cet écran PC incurvé VA de 31,5 pouces en définition QHD 2560 x 1440, conçu pour offrir une immersion totale et un large champ de vision. Sa courbure 1500R enveloppe le regard et renforce la sensation de profondeur, pour des images plus réalistes et immersives.

Profitez d’une expérience de jeu parfaitement fluide sans déchirures d’écran ni saccades. La technologie de synchronisation adaptative, associée à un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms, assure un affichage stable et réactif, idéal pour les sessions de jeu intensives.

Le moniteur offre des couleurs riches et fidèles, grâce à une couverture sRGB de 100 % et une prise en charge de 90 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Les contrastes profonds et les teintes éclatantes renforcent le réalisme de chaque partie.

La connectivité est complète et pratique, avec deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 et une sortie audio. Le câble DP 1.2 est inclus. L’écran prend en charge des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz ou 170 Hz via HDMI, et jusqu’à 170 Hz via DisplayPort. La compatibilité VESA 75 x 75 mm permet une installation murale ou sur bras.

Pensé pour le confort, le moniteur adopte un design ultrafin à trois bords, complété par un pied robuste en forme de V. L’inclinaison réglable de -5° à -20° garantit une position de visionnage confortable, même lors d’une utilisation prolongée.

Vous pouvez obtenir l'écran incurvé Koorui G3221SC à 179,99 € au lieu de 309,99 €, soit une remise de 42% sur Amazon.

Enceinte résidentielle Marshall Acton III

Équipée de deux tweeters et d’un woofer, la Marshall Acton III délivre une puissance totale de 60 W et peut atteindre jusqu’à 95 dB, offrant un son stéréo ample et dynamique, adapté aussi bien aux écoutes discrètes qu’aux sessions musicales plus intenses.

Les transducteurs assurent un excellent équilibre entre basses profondes et aigus précis, tandis que la technologie Dynamic Loudness préserve la clarté et la richesse sonore, quel que soit le niveau de volume. La fonction Placement Compensation ajuste automatiquement le rendu sonore en fonction de l’environnement et des surfaces réfléchissantes à proximité.

Il suffit de connecter l'enceinte à un smartphone, une tablette ou un ordinateur, sans fil ou via un branchement filaire, pour profiter d’une écoute immersive, puissante et parfaitement maîtrisée. Les commandes physiques situées sur le dessus permettent de régler le volume et les réglages audio en toute simplicité.

Sa connectivité Bluetooth 5.2 garantit une liaison sans fil stable, une meilleure qualité audio et une portée étendue, tout en permettant les mises à jour OTA afin de maintenir l’enceinte toujours à jour.

Retrouvez l'enceinte Marshall Acton III en noir à 199,99 € au lieu de 299,99 € (prix officiel) en ce moment chez Boulanger.



À retrouver également dans nos bons plans :