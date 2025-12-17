C'est au tour du son et du petit électroménager d'être mis au-devant de la scène chez Boulanger : jusqu'à vendredi 19 décembre inclus, profitez d'une remise de 20 € dès 200 € d'achat dans ces deux rayons avec le code NOEL20.
Voici quelques articles son / petit électro à prix réduit pour l'occasion.
Sélection son
- Écouteurs Bose QuietComfort Ultra 2e Gen - Noir / or, blanc ou noir à 229,99 € avec le code NOEL20 (réduction de bruit ajustable, autonomie jusqu'à 24h, IPX4, Bluetooth 5.3, charge sans fil, détection de port, Google Fast Pair, mode bruit ambiant...)
- Casque Bluetooth Sony WH-1000XM5 - Noir, argent ou bleu à 259,99 € avec le code NOEL20 (réduction de bruit active, transducteurs 30mm, 30h d'autonomie, optimisé pour Alexa / Google Assistant, micro intégré, appels clairs, Hi-Res Audio, charge rapide...)
- Enceinte résidentielle JBL Authentics 300 à 279,99 € avec le code NOEL20 (cadre aluminium et boîtier cuir, haut-parleurs 25 mm, WiFi intégré, poignée, autonomie 8h...)
- Enceintes bibliothèque Triangle Borea BR03 - Noir, blanc ou chêne clair à 429 € avec le code NOEL20 (100W, tweeter dôme soie EFS 25mm et haut-parleur grave/medium 16 cm)
- Barre de son JBL Bar 800 à 629 € avec le code NOEL20 + 50 € de remise adhérents (avec caisson sans fil et enceintes surround détachables, 720W RMS, Dolby Atmos, PureVoice, HDMI Arc, entrée Optique, 10 haut-parleurs intégrés, Bluetooth, WiFi, AirPlay...)
Sélection petit électroménager
- Friteuse sans huile Ninja Foodi flex 10.4L AF500EUWH - Blanc à 199,99 € avec le code NOEL20 (ou en noir au même prix sans le code) (capacité totale 10,4 L, thermostat réglable de 40°C à 240°C, 1 bac avec séparateur vertical 2x 5,2L, 7 programmes prédéfinis, synchronisation des fins de cuisson, 2 écrans LCD indépendants)
- Espresso broyeur Philips EP1220/00 à 249,99 € avec le code NOEL20 (2 recettes + eau chaude, buse vapeur intégrée, intensité et volume réglables, broyeur céramique réglable sur 12 niveaux...)
- Four à pizza électrique portable Ninja MO201EU à 259,99 € avec le code NOEL20 (pizzas 30 cm, fonction air fryer, thermostat numérique, cuisson homogène, température ajustable de 40°C à 370°C, IPX4)
- Tireuse à bière Philips HD3720/26 PerfectDraft Série 7000 à 279,99 € avec le code NOEL20 (6L, contrôle de température, conservation 30 jours, plateau d'égouttement amovible, écran LED)
- Robot cuiseur connecté Moulinex Companion Touch XL HF938E00 à 779 € avec le code NOEL20 (4,5L, précision de chauffe par 5°C, cuisson vapeur, écran tactile 4,3", 14 programmes automatiques, maintien au chaud, 8 accessoires inclus dont balance connectée)
➡️ Retrouvez toute la sélection son et petit électroménager sur la page de la Vente Flash de Noël Boulanger.
Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos quotidien, avec pour ce mercredi le pack imprimante 3D Elegoo Centauri Carbon + 4kg de filament PLA Pantone, la TV Mini-LED TCL 65C79K 4K 2025 65" et l'enceinte de fête Tronsmart Halo 300 !