Imprimante 3D Elegoo Centauri Carbon

Grâce à son architecture CoreXY et à sa structure robuste en aluminium, elle atteint jusqu’à 500 mm/s avec une accélération de 20 000 mm/s², tout en garantissant une excellente stabilité et une qualité d’impression constante.

Conçue pour aller bien au-delà du PLA et du PETG, elle prend en charge les matériaux techniques, y compris les filaments renforcés en fibre de carbone, grâce à une buse en acier trempé capable de monter à 320°C et à une chambre fermée efficacement refroidie. Son débit élevé de 32 mm³/s et son ratio d’extrusion de 5,2:1 assurent une extrusion précise, même à grande vitesse.

Prête à l’emploi dès la sortie de la boîte, la Centauri Carbon propose un calibrage entièrement automatique, un volume d’impression de 256 x 256 x 256 mm et une caméra intégrée pour surveiller vos impressions.

L'imprimante 3D Elegoo Centauri Carbon est disponible avec 4kg de filament PLA Pantone à 339 € grâce au code NNNFRECC3D sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne (prix officiel du pack 546,95 €).

TV Mini-LED TCL 65C79K 4K 2025 65"

Elle offre une qualité d’image spectaculaire grâce à la technologie QD-Mini LED, un affichage natif 144 Hz et jusqu’à 1008 zones de gradation locales, pour des contrastes profonds, des couleurs riches et des détails saisissants. Sa définition UHD 4K, associée aux formats HDR avancés comme Dolby Vision IQ et HDR10+, est optimisée en temps réel par le processeur AiPQ Pro afin de garantir une luminosité et une fluidité remarquables sur chaque scène.

Côté audio, le système Bang & Olufsen de 60 W avec Dolby Atmos crée une immersion sonore puissante et réaliste.

Pensé aussi pour le jeu, le téléviseur prend en charge le VRR, le FreeSync Premium Pro, l’ALLM et l’eARC. Avec Google TV, l’accès aux principales plateformes de streaming est simple et intuitif.

La TV Mini-LED TCL 65C79K 65" est en promotion à 799 € au lieu de 899,99 € en ce moment chez Boulanger.

Enceinte de fête Tronsmart Halo 300

La Tronsmart Halo 300 est une enceinte portable de 240 W pensée pour transformer vos soirées en véritables concerts. Son système audio à deux woofers et deux tweeters délivre des basses puissantes et des aigus précis, tandis que sa diffusion sonore à 270° enveloppe l’espace d’un son large, clair et immersif, idéal aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Véritable scène mobile, elle intègre des entrées micro, guitare et XLR pour le karaoké, les performances live ou les sessions DJ, avec une restitution sans latence. Les jeux de lumières LED synchronisés avec la musique renforcent l’ambiance, tandis que la certification IPX4 protège l’enceinte des éclaboussures.

Facile à transporter grâce à sa poignée et à ses roulettes, elle offre jusqu’à 20 heures d’autonomie et de nombreuses options de lecture, du sans-fil aux supports filaires.

Vous pouvez obtenir l'enceinte Tronsmart Halo 300 à 239 € grâce au code NNNFRDB300 sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis la Pologne. Des écouteurs sans fil SOUNARC Q1 vous sont également offerts.



