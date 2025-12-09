Pour cette fin d'année, Boulanger lance l'opération "Un Noël plein d'étincelles", avec des offres spéciales sur une sélection variée allant du gaming au petit électroménager. Et pour faciliter vos achats, vous bénéficiez du retrait en 1h et de la prolongation des retours jusqu'au 31 janvier 2026.
Voici notre top 10 des meilleures trouvailles de la semaine !
Noël Boulanger : TOP 10 de la semaine
- Chargeur induction Belkin 15W 3-en-1 - Noir à 49,99 € (-50%) + 30% remboursés par Belkin jusqu'au 31/01 (Aussi disponible au même prix en blanc)
- Passerelle multimédia Thomson 240G Box 4K avec Google TV à 54,99 € (-21%)
- Appareil à raclette Lagrange Élement avec pierre de cuisson à 79,99 € soit -20% (pierre de cuisson amovible, 8 poêlons inclus)
- Friteuse à air Braun Multifry 5 HF5073 - 6L à 114,99 € soit -23% + 25 € remboursés par Braun jusqu'au 02/01 (2000W, thermostat réglable jusqu'à 200°C, fenêtre de cuisson, 20 programmes prédéfinis)
- Pack Philips Hue Rééquipement Entertainment à 159,99 € soit -47% (avec 2 barres lumineuses Philips Hue Play + 1 bande lumineuse LED Philips Hue Gradient Lightstrip 2m)
- Écran PC gaming incurvé Skillkorp M34 Progress à 249,99 € soit -26% (34'' UWQHD 3440 x 1440, dalle Fast VA, 180Hz, 1 ms, courbure 1500R, FreeSync / G-Sync, luminosité 300 cd/m², contraste 4000:1, HDR)
- Pack GoPro HERO13 Black + Accessoires à 399,90 € soit -20% (vidéos 5,3K60, 4K120 et 2,7K240, HDR et HLG, 27MP, étanchéité 10 m, ultra-grand-angle 177°, stabilisation HyperSmooth 6.0, ralentis jusqu'à 8x en 720p400, batterie Enduro, poignée flottante The Handler, fixation adhésive incurvée, carte SD 64 Go et mallette de transport)
- iPad Air 11 M3 128 Go Gris Sidéral 2025 à 599,99 € (-10%)
- Barre de son JBL Bar 800 à 649 € soit -28% (720W RMS, système 5.1.2, Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth, HDMI ARC, entrée optique, caisson sans fil, Dolby Atmos, Dolby Vision, PureVoice...)
- PC portable HP OmniBook 5 14-he0011nf OLED à 899,99 € soit -25% (14" 2K OLED, 0,2 ms, Snapdragon X Plus 8 cœurs, RAM 32 Go, SSD 512 Go, GPU Qualcomm Adreno, 2 haut-parleurs avec HP Audio Boost, Windows 11, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Copilot+)
