Vidéoprojecteur XGIMI MoGo 3 Pro

Malgré son format léger et discret, il offre une projection Full HD lumineuse avec 450 lumens ISO et un son surround Harman Kardon diffusé à 360°. Il se transporte facilement et peut fonctionner aussi bien via sa PowerBase que grâce à une batterie externe, ce qui en fait un compagnon idéal à la maison comme en extérieur.

La technologie ISA 2.0 ajuste automatiquement l’image pour un cadrage parfait, quelle que soit la position du projecteur, tandis que son module ToF développé sur mesure assure une mise au point rapide et précise.

Le support réglable intégré permet une rotation jusqu’à 130°, offrant une grande liberté d’installation, et son rail coulissant en métal garantit stabilité et précision. L’objectif, protégé contre la poussière et les rayures, s’allume en un geste.

Polyvalent, le MoGo 3 Pro sert aussi d’enceinte Bluetooth grâce à ses deux haut-parleurs Harman Kardon de 5W, capables de créer une ambiance immersive. Son mode lumière ambiante transforme votre pièce ou votre environnement extérieur avec une atmosphère douce ou dynamique selon vos envies.

Compatible aussi bien avec les appareils Apple qu’Android, il assure un streaming fluide et une connectivité sans contraintes. Enfin, Google TV et Netflix intégrés vous donnent accès instantanément à vos contenus préférés.

Le projecteur XGIMI MoGo 3 Pro est en promotion à 389,99 € au lieu de 499,99 €, soit une remise de 22% chez Darty ou la Fnac en ce moment (prix officiel 579 €).

Pack Samsung Galaxy S25 5G 256 Go Gris + Chromebook Samsung Galaxy Go

Le Galaxy S25 offre un écran Infinity-O de 6,2 pouces affichant une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et la technologie Dynamic AMOLED 2X protégée par du Gorilla Glass Victus 2, avec compatibilité HDR10+ et fonction Always-On Display.

Il est équipé d’Android 15 avec One UI 7, de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, ainsi que de la puce Snapdragon 8 Elite gravée en 3 nm, conçue pour offrir rapidité, fluidité et efficacité énergétique.

Côté photo, il s’appuie sur un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique x3, enrichis par des outils comme l’optimiseur de scènes, l’aide au cadrage, le lancement rapide et la prise en charge du HDR10+. Pour la vidéo, il permet de filmer jusqu’en 8K à 30 fps ou en 4K à 60 fps, que ce soit avec la caméra principale ou celle en façade.

La batterie de 4000 mAh assure une autonomie solide et se recharge en filaire jusqu’à 25 W ou sans fil jusqu’à 10 W. Les fonctions Galaxy AI facilitent les usages du quotidien grâce à des suggestions contextuelles, un accès rapide aux informations essentielles et une assistance intelligente dans vos applications.

Le Samsung Galaxy S25 5G 256 Go Gris est disponible en pack avec Chromebook Samsung Galaxy Go à 899 € en ce moment sur la Fnac ou Darty (prix officiel smartphone 749 €).

Mini enceinte Bluetooth portable Ultimate Ears Wonderboom Play

Résistante et légère, la Ultimate Ears Wonderboom Play offre un son puissant malgré son format compact. Elle reprend la signature audio Ultimate Ears avec des basses énergiques et un rendu clair qui remplit facilement une pièce ou un espace extérieur. Dotée d’une autonomie pouvant atteindre dix heures, elle accompagne sans difficulté une journée entière d’écoute avec une seule charge.

Classée IP67, elle résiste à l’eau, à la poussière et flotte même à la surface. Son design léger se complète d’une dragonne repensée pour la saisir et la transporter encore plus facilement, tandis que sa portée sans fil de 40 mètres offre une liberté d’utilisation très confortable.

Pour une expérience sonore plus ample, il est possible d’associer deux Wonderboom Play : une première pression double la puissance, une seconde crée une véritable scène stéréo avec des canaux gauche et droit. Un appui long sur le bouton lecture/pause permet d’accéder à un mode audio enrichi pour profiter d’un son encore plus immersif.

Vous pouvez obtenir la Ultimate Ears Wonderboom Play à 49,99 € chez Darty ou la Fnac en ce moment (prix officiel 69,99 €).



