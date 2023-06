Aujourd'hui, nous allons vous présenter une liste de matériel mis en vente par la boutique Boulanger. Souvent, vous pouvez faire le retrait en magasin si vous en avez un non loin de chez vous, ou bien vous faire livrer gratuitement si vous êtes un peu plus patient.

Commençons avec le casque sans fil JBL Tune 710 BT. Ce casque à arceau affiche une autonomie d'une cinquantaine d'heures et intègre un micro ainsi qu'une puce gérant le Bluetooth. Il est doté de la technologie sonore JBL Pure Bass et est compatible avec les assistants vocaux les plus connus. Sa charge rapide lui permet de vous donner 3 heures d'écoute pour seulement 5 min de recharge.

Ce casque sans fil JBL Tune 710 BT est vendu 49,99 € au lieu de 79,99 € soit 37% de réduction chez Boulanger. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.

