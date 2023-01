En marge de l'annonce de son forfait dédié aux joueurs intégrant une offre fibre et une console Xbox Series S ainsi qu'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, Bouygues Télécom a opéré un changement tarifaire sur deux de ses offres.

L'évolution tarifaire était à prévoir, nous en parlions d'ailleurs depuis l'été dernier et plus récemment en début d'année. Ces hausses s'expliquent par l'augmentation des investissements liés au déploiement des technologies à très haut débit ( FTTH notamment), mais également une répercussion de l'inflation globale et de la hausse du prix des énergies.

1€ d'augmentation, mais seulement pour les nouveaux abonnés

Si Free a décidé de conserver sa grille tarifaire, on a déjà vu SFR annonce une hausse de ses tarifs et c'est désormais Bouygues qui lui emboite le pas.

Les offres Bbox Fit et Bbox Ultym vont ainsi devoir encaisser une légère augmentation.

L'offre Bbox Fit propose les appels téléphoniques en illimité vers les fixes en France et 110 pays, elle propose un débit jusqu'à 400 Mbit/s symétriques en téléchargement comme en envoi.

L'offre Bbox Ultym de son côté propose également les appels téléphoniques en illimité vers la France (fixes et mobiles) ainsi que dans toute l'Europe. Le débit max annoncé est de 2 Gbit/s en réception et 900 Mbit/s en envoi, la box intègre par ailleurs le Wi-Fi 6E et propose un accès TV avec 180 chaînes accessibles et 6 mois offerts sur Disney+ et Salto.

Depuis ce début de semaine, les deux offres ont vu leur prix grimper d'un euro par mois : 16,99€ pour l'offre Bbox Fit et 30,99€ par mois pour la Bbox Ultym, soit une évolution de 12€ par an.

On note toutefois que l'augmentation ne concerne que les nouveaux abonnés, pour le moment...