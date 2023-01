Avec les débits et les temps de latence courts de la fibre, le jeu sur ordinateur et console prend une autre dimension et fournit un environnement technique propre aux exploits ludiques.

L'opérateur Bouygues Telecom lance une nouvelle offre dans laquelle il concilie forfait fibre, console de jeu et abonnement à un service de cloud gaming pour profiter de toutes les possibilités du très haut débit.

Son offre Bbox Gaming s'adresse donc particulièrement aux joueurs avec la souscription à une offre Bbox Ultym Gaming ou Bbox Must Gaming avec fibre et WiFi 6 ou même WiFi 6E (utilisation d'une troisième fréquence 6 GHz pour désengorger le réseau et atteindre des débits sans fil encore meilleurs).

Console Xbox Series S et abonnement Xbox Game Pass Ultimate

A ceci s'ajoute une console Xbox Series S, qui correspond donc à la version "100% digitale" (sans disque dur, accès aux jeux en cloud) avec un abonnement au service Xbox Game Pass Ultimate, avec deux propositions :

Xbox Series S et abonnement Xbox Game Pass Ultimate pendant 3 mois à 1 € au lieu de 338 €

au lieu de 338 € Xbox Series S et abonnement Xbox Game Pass Ultimate pendant 24 mois à 159 € au lieu de 611 €

A ceci s'ajoutera le prix du forfait fibre choisi, Bbox Must Gaming (50,99 € / mois) ou Bbox Ultym Gaming (41,99 € / mois), sous réserve d'un engagement de 24 mois.

Les offres groupées, nouveau moyen de séduire les consommateurs

Avec Bbox Gaming, il est donc possible de réunir les qualités du très haut débit, avec et sans fil, et celles d'une console de dernière génération, avec ses temps de chargement réduit et le service de cloud gaming associé, avec un large choix de jeux.

Tous les détails sont à retrouver sur le site de Bouygues Telecom qui complète ainsi ses offres groupées, après l'abonnement associé à un téléviseur connecté Samsung ou à un vidéoprojecteur Samsung The Freestyle.