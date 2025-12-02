Le partenariat entre Bouygues Telecom et la plateforme de streaming de musique Deezer se poursuit. L'opérateur annonce un forfait mobile B&You Deezer Edition. Ce forfait 250 Go et 5G intègre Deezer Premium pour 19,99 € par mois.

" Ce forfait combine la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom avec l'expérience musicale complète de Deezer. Les clients pourront profiter, sans limite, de millions de titres, albums, playlists et podcasts ", écrit Bouygues Telecom.

Pour les nouveaux venus

Il s'agit d'une série spéciale avec 250 Go 5G, dont 35 Go en Europe/DOM. L'offre est valable à partir d'aujourd'hui. Elle s'adresse aux nouvelles souscriptions et uniquement pour l'ouverture d'un nouveau compte Deezer Premium. Habituellement, le forfait Premium de Deezer est facturé 11,99 € par mois.

Les frais coutumiers de Bouygues Telecom sont de la partie, à savoir une carte SIM à 10 € (promotion en cours à 1 €), des frais de résiliation de 5 € et des frais d'activation à 1 €. En rappelant que les forfaits B&You sont sans engagement.

À noter par ailleurs que le forfait mobile B&You Deezer Edition est éligible au service Perplexity Pro offert pendant 12 mois.