Pour son application, la plateforme de streaming de musique Deezer annonce une mise à jour avec des nouveautés axées sur la personnalisation.

" Chez Deezer, nous cherchons constamment à aller plus loin pour offrir une expérience musicale réellement personnalisée. Nous voulons donner aux fans toujours plus de contrôle et d’options de personnalisation. "

Des options de personnalisation

Les utilisateurs pourront modeler l'apparence de l'application selon leurs goûts, grâce à une palette de thèmes et de couleurs, disponibles en mode clair comme en mode sombre.

Il sera aussi possible de choisir parmi différents designs pour l'icône de l'application sur Android et iOS, et même d'ajouter des stickers personnalisés sur les playlists pour coller à des styles musicaux ou célébrer des moments forts de l'année.

Un accès simplifié à la musique favorite

Une autre nouveauté est en matière d'accès à la musique préférée via des raccourcis. En haut de l'écran d'accueil, ce sont des raccourcis vers les artistes, albums, playlists, titres, podcasts favoris et Flows.

La fonctionnalité des raccourcis combine des suggestions automatiques basées sur les habitudes d'écoute avec des options de personnalisation manuelle, et la possibilité d'épingler des contenus.