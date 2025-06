Après Free et Orange, au tour de Bouygues Telecom de proposer la 5G+ (ou 5G SA - Standalone) sur son réseau grand public. Elle prend la forme d'une option 5G+ qui est incluse sans frais, mais uniquement pour le forfait Bouygues Telecom 300 Go.

C'est la douche froide avec l'annonce discrète repérée dans les pages d'assistance de l'opérateur, sans communiqué de presse dédié pour le moment. Il faut dire qu'en conditionnant la 5G+ à un seul forfait premium, son arrivée chez Bouygues Telecom est assez confidentielle.

Free a fait le choix d'une intégration sans surcoût à son Forfait Free 5G, tandis qu'Orange table sur une option activable gratuitement pour l'ensemble de ses clients 5G (hors Sosh). Le forfait Bouygues Telecom 300 Go est à 59,99 € par mois (51,99 € par mois avec B.iG).

Trois conditions à remplir pour la 5G+

Pour pouvoir bénéficier de l'option 5G+, Bouygues Telecom détaille les conditions nécessaires. Hormis le forfait Bouygues Telecom 300 Go, il faut disposer d'un smartphone compatible et se trouver dans une zone couverte par la 5G+.

« Avec l'option 5G+, votre navigation sur internet et l'utilisation des applications mobiles est plus fluide et plus rapide, en particulier grâce à une latence extrêmement faible, idéale pour optimiser vos usages comme le gaming », écrit Bouygues Telecom.

Rappelons que la 5G+ est une technologie sur les fréquences 3,5 GHz et ne s'appuyant pas sur un cœur de réseau 4G, contrairement à la 5G non autonome (5G NSA). Les avantages sont en matière de débits plus élevés, de latence réduite et de sécurité du réseau. La VoNR (Voice over New Radio) remplace la VoLTE.