Le groupe Bouygues publie ses résultats du premier trimestre 2024. Fin mars, Bouygues Telecom atteint 4,9 millions d'abonnés dans le fixe, grâce à un gain de 38 000 nouveaux clients sur les trois mois de l'année.

Avec 134 000 nouveaux clients sur le premier trimestre, le nombre d'abonnés Bbox en fibre optique s'établit à 3,7 millions. La progression est plus modérée que lors du premier trimestre 2023, où elle avait été de 148 000 nouveaux clients.

Pour Bouygues Telecom, la part d'abonnés bénéficiant d'une ligne FTTH dépasse ainsi 75 % (35,6 millions de prises commercialisées). Elle était de 67 % il y a un an à la même période. Le revenu moyen par abonné fixe augmente de 2,2 € à 32,5 € par mois.

Un gain plus léger d'abonnés mobiles

Du côté du mobile, le nombre d'abonnés à un forfait progresse de 17 000 nouveaux clients au premier trimestre et atteint 15,5 millions. La conquête d'abonnés mobiles a été plus timide que les 27 000 nouveaux clients acquis au cours du premier trimestre 2023.

Pour l'opérateur, le revenu moyen par abonné mobile est stable à 19,7 € par mois. Une explication avancée est la migration de certains clients vers des forfaits plus économiques.

Rappelons que sur le premier trimestre, Orange a accusé une perte de 43 000 abonnés sur le fixe et un gain de 9 000 abonnés sur le mobile.

Des revenus globalement en baisse

Le chiffre d'affaires de Bouygues Telecom pour le premier trimestre de cette année est de 1,9 milliard d'euros. Il est en baisse de 2 % sur un an et principalement impacté par la baisse du chiffre d'affaires Travaux. Les ventes facturées aux clients sont en hausse de 5 % sur un an à 1,5 milliard d'euros.

Le bénéfice net trimestriel (part du groupe Bouygues) est de 38 millions d'euros, soit une baisse de 27 % sur un an.