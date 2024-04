Au 31 mars 2024, Orange compte en France un total de 12,266 millions d'abonnés sur le fixe haut débit : 8,48 millions en fibre optique (FTTH), 3,71 millions en xDSL, 76 000 pour une offre 4G ou 5G fixe. Sur les trois premiers mois de l'année, c'est une perte de 43 000 abonnés. Sur un an, la perte est de 138 000 abonnés sur un an.

Sur le premier trimestre, le nombre d'abonnés FTTH a augmenté de 247 000. La hausse est d'un peu plus de 1 million par rapport au premier trimestre 2023. Le nombre de foyers raccordables à la fibre optique avoisine 38,2 millions pour Orange.

Le revenu moyen par abonné fixe est aussi sur une pente ascendante et atteint 37,8 € (+5,3 % sur un an). Reste que des mesures comme des promotions ramenées à 6 mois au lieu de 12 mois ne vont certainement pas contribuer à redynamiser le recrutement d'abonnés.

Du côté du mobile et des forfaits, le nombre d'abonnés pour Orange atteint 20,845 millions d'abonnés au premier trimestre. La hausse est de 9 000 abonnés par rapport au trimestre précédent et de 220 000 abonnés sur un an. Toutefois, la croissance se tasse.

Avec la hausse du prix du dégroupage

Sur l'aspect financier et toujours pour la France, Orange indique que les revenus trimestriels sont en hausse de 0,8 % (+35 millions d'euros) sur un an à environ 4,34 milliards d'euros. Une (petite) hausse qui était devenue rare.

" La progression des services de détail, des ventes d'équipements et des autres revenus compensent la baisse attendue des services aux opérateurs qui a été atténuée ce trimestre par la hausse des tarifs du dégroupage au 1er janvier 2024 ", souligne Orange.