Microsoft a fait un pari osé avec sa dernière génération de consoles de jeux vidéo de salon : proposer non pas une, mais deux machines avec des prestations bien différentes.

Ainsi, la Xbox Series X est orientée vers les joueurs les plus exigeants souhaitant profiter de titres en 4K tandis que les joueurs davantage tournés vers le 1080P et le prix peuvent se tourner vers la Xbox Series S.

Xbox Series : les consoles les plus rapidement vendues

En se voulant moins onéreuse, la Xbox Series S se présente également comme un point d'entrée vers le programme "Xbox Play Anywhere" qui mise sur le Xbox Game Pass et le dématérialisé ainsi que le cloud pour séduire les joueurs. Microsoft cherche ainsi à toucher un maximum de joueurs, peu importe leur budget ou leur plateforme, et cela se constate à nouveau avec le rachat d'Activision Blizzard et l'annonce de souhaiter proposer plus de licences sur plus de plateformes.

Le PDG de Microsogt Satya Nadella a confirmé que les Xbox Series X|S sont les consoles "qui se sont vendu le plus rapidement de l'histoire de Xbox", et ce malgré un contexte de pénurie globale de semi-conducteurs...

Xbox Series S : le pari gagnant

Une pénurie qui n'a pas concerné la Xbox Series S qui mise sur des composants dont l'approvisionnement était peu touché par la crise. De fait, Microsoft a réussi à écouler des millions de machines là ou la Xbox series X ou la PS5 affichaient rupture de stock...

Selon les dernières estimations, les Xbox Series X|S se seraient écoulées à 17,5 millions d'exemplaires depuis leur lancement. Sur une période identique, la Xbox One s'était vendue à 2,9 millions d'unités et la Xbox 360 à 5,25 millions d'unités. Dans le même temps, la PS5 s'est écoulée à 24,5 millions d'exemplaires vendus. Les choses s'améliorent donc pour Microsoft, mais la marque a encore du chemin pour rattraper son principal concurrent. Une situation dont la marque est consciente et qu'elle rappelle aux autorités de la concurrence quand Sony annonce que le rachat d'Activision Blizzard entrainerait un déséquilibre du marché...