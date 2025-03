Sur le dernier trimestre 2024, Bouygues Telecom a attiré 111 000 nouveaux clients Bbox et porte son total à 5,2 millions. Il s'agit de la meilleure croissance du nombre d'abonnés sur un trimestre depuis 2011.

Le nombre d'abonnés en fibre optique atteint 4,2 millions, dont 207 000 nouveaux clients sur le quatrième trimestre et 615 000 nouveaux clients sur l'ensemble de l'année 2024. Près de 81 % des clients Bbox sont donc sur une offre de fibre optique de bout en bout, contre 73 % un an auparavant.

Bouygues Telecom commercialise plus de 38 millions de prises FTTH et vise environ 40 millions de prises FTTH à fin 2026. Le revenu moyen par abonné fixe augmente de 2 € sur un an à 33,4 € par mois.

Pour l'offre commerciale de Bouygues Telecom, le quatrième trimestre 2024 a été marqué par le lancement de B&You Pure Fibre et de B.iG dans la convergence à destination des familles. Début 2025, l'opérateur a lancé une nouvelle Bbox certifiée Wi-Fi 7.

Dans le contexte de La Poste Telecom

Du côté du mobile, le nombre d'abonnés à un forfait atteint un total de 18,3 millions fin 2024. La progression est forte, mais elle tient compte de l'intégration des 2,4 millions de clients de La Poste Telecom. Sans cette intégration, la hausse est de 93 000 nouveaux clients sur le quatrième trimestre et un gain de 339 000 nouveaux clients sur l'année 2024.

Dans un contexte de marché toujours concurrentiel, avec des prix bas à l'acquisition de nouveaux clients, le revenu moyen par abonné mobile hors La Poste Telecom est en repli de 0,6 € sur un an à 19,1 € par mois. Le revenu moyen par abonné mobile de La Poste Telecom est de 11 € par mois.

L'intégration de La Poste Telecom au sein de Bouygues Telecom s'effectuera de manière progressive entre 2025 et 2027. Au quatrième trimestre 2025, il est prévu le lancement d'une offre commerciale fixe. Sur le plan technique, le basculement des clients de La Poste Telecom sur le réseau de Bouygues Telecom aura lieu en 2027.

Sur le plan financier

Pour l'année 2024, le chiffre d'affaires facturé aux clients ressort à 6,2 milliards d'euros (+5 % sur un an). Le chiffre d'affaires total de l'opérateur est en hausse de 1 % sur un an à 7,8 milliards d'euros. Le bénéfice net (part du groupe Bouygues) est de 376 millions d'euros, soit une baisse de 38 % sur un an.