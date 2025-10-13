Après le forfait mobile B&You estampillé Summer Edition qui a vécu l'été dernier et un peu plus, Bouygues Telecom enchaîne avec un forfait mobile B&You cette fois-ci Autumn Edition pour cet automne. Une proposition différente qui n'est pas exclusivement eSIM.

Le forfait B&You Autumn Edition 80 Go est disponible à 7,99 € par mois pendant un an, puis au tarif de 10,99 € par mois. Un point de vigilance est que la 5G n'est pas incluse, sauf en option à raison de 3 € par mois supplémentaires.

80 Go et 30 Go depuis l'étranger

Sans engagement comme tout forfait B&You, le forfait B&You Autumn Edition 80 Go comprend les Appels, SMS/MMS illimités et 80 Go d'Internet mobile depuis la France métropolitaine.

Depuis l'Europe et DOM, ainsi que plus de 110 destinations dont Suisse, Maroc et USA, ce sont 30 Go d'Internet mobile qui sont décomptés de l'enveloppe de 80 Go.

Au-delà de l'enveloppe incluse, la facturation est de 0,0015 € par Mo dans la limite de 40 € (puis déblocage par palier de 40 €). En dehors de l'Europe et DOM, la facturation est au tarif Internet en vigueur depuis la destination, dans la limite de 60 € (puis déblocable par palier de 60 €).

Avec toujours le fameux frais de résiliation...

La carte SIM est à 10 €, tandis que les frais d'activation sont de 1 € (à payer sur la première facture) et les frais de résiliation sont de 5 €. Ces derniers sont une invention de Bouygues Telecom qui a depuis été reprise.