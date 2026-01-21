En marge de l'annonce d'une Bbox 5G certifiée Wi-Fi 7 et de la solution de secours Extra Bbox accessible à tous indépendamment de l'opérateur, c'est sans tambour ni trompette que Bouygues Telecom introduit une nouvelle Bbox Wi-Fi 7.

Aucune annonce en bonne et due forme pour la Bbox WiFi 7 qui apparaît sur le site de Bouygues Telecom, et dans le cadre d'une disponibilité en boutique avec l'offre Bbox must WiFi 7. Cette dernière se positionne dans le milieu de gamme chez Bouygues Telecom.

Avec un port Ethernet 2,5 Gbit/s natif et deux ports 1 Gbit/s, la Bbox WiFi 7 propose des débits jusqu'à 2 Gbit/s en débit descendant et 900 Mbit/s en débit montant, qui sont habituellement associés à Bbox must en fibre optique.

Une Bbox WiFi 7 XT avec la bande 6 GHz

Comme à l'accoutumée, la certification Wi-Fi 7 (Wi-Fi Alliance) est mise en avant par Bouygues Telecom, en soulignant que la Bbox WiFi 7 est pour du Wi-Fi 7 bi-bandes (2,4 GHz et 5 GHz). La bande 6 GHz n'est pas exploitée pour les gros débits, contrairement à la... Bbox WiFi 7 XT qui est tri-bandes.

C'est l'autre petite subtilité inhérente au lancement de la nouvelle Bbox WiFi 7. Un changement de nom est opéré pour la Bbox certifiée Wi-Fi 7 qui est arrivée il y a tout juste un an et qui accompagne l'offre haut de gamme Bbox ultym. Elle se retrouve aussi avec l'offre B&You Pure fibre.

La Bbox WiFi 7 XT dispose d'un port Ethernet 10 Gbit/s. Avec la compatibilité XGS-PON et sous réserve d'éligibilité, le débit est jusqu'à 8 Gbit/s en symétrique pour Bbox ultym. Sinon, c'est jusqu'à 8 Gbit/s en débit descendant et 1 Gbit/s en débit montant avec B&You Pure fibre.