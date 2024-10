Via les avantages Free Family, Free passe au niveau supérieur pour des remises associant Freebox et forfait mobile. Free Family est introduit comme " la solution box + mobile avec internet illimité en 5G/4G la moins chère du marché. "

Avec le sans engagement qui demeure la règle immuable chez Free, les abonnés Freebox peuvent bénéficier de quatre forfaits Free 5G à 9,99 € par mois pendant un an, puis 15,99 € par mois au lieu de 19,99 € par mois. Un forfait qui est depuis peu compatible 5G SA.

" Une famille équipée d'une Freebox et de quatre forfaits Free 5G réalisera 480 € d'économies la première année, puis 192 € d'économies chaque année ", écrit Free.

Sans perdre le gros avantage Freebox Pop

Un point notable est que les avantages Free Family sont valables avec l'ensemble des abonnements Freebox (Freebox Révolution Light, Freebox Pop, Freebox Ultra Essentiel et Freebox Ultra) et Free autorise une grande flexibilité.

Avec Freebox Pop, il n'y a en outre pas de remise en cause d'un premier forfait Free 5G à 9,99 € par mois sans condition de durée. Trois autres peuvent éventuellement être ajoutés, avec donc un tarif de 9,99 € par mois pendant un an, puis 15,99 € par mois.

Free souligne également que son forfait 2 € continue d'être proposé à 0 € par mois aux abonnés Freebox non détenteurs d'un forfait Free 5G (dans la limite d'un forfait 2 €).

Quelques précisions

" Les avantages Free Family sont proposés à tous les nouveaux abonnés Freebox, ainsi qu'aux abonnés Freebox existants pour toute nouvelle souscription d'un forfait Free 5G à compter du 1er octobre 2024 et après la souscription à l'offre Freebox. "

Un autre point est une validité sous réserve de rattachement à l'offre Freebox et dans le cadre de l'offre multilignes (même RIB et même adresse). Les réductions sont perdues en cas de détachement de l'offre Freebox et de détachement du forfait Free 5G du compte multiligne.