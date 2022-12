Comme les abonnés pouvaient le redouter, Orange ne sera pas seul à revoir à la hausse les tarifs de ses offres en 2023. Tant pour le fixe que le mobile, c'est une augmentation des tarifs qui concernera aussi Bouygues Telecom et SFR.

Orange a détaillé la teneur de la hausse des prix de ses abonnements. À partir des mois de mars et avril, elle sera 1 € par mois pour les clients des forfaits mobile et fibre optique. Une hausse de 2 € par mois touchera les clients ADSL et avec une offre Open .

Les clients d'une offre mobile avec engagement de 24 mois et smartphone, les forfaits de la gamme Let's Go et l'offre sociale internet Coup de Pouce ne seront pas concernés par une hausse de prix. Par ailleurs, les nouveaux abonnés ne subiront pas l'augmentation pendant un an.

Pour Orange, la hausse est justifiée par une importante augmentation de ses coûts d'exploitation, les coûts de l'énergie pour l'alimentation de ses réseaux, l'approvisionnement et les matériaux utilisés par l'opérateur.

Les augmentations pour Bouygues Telecom et SFR

Selon les informations du Parisien, Bouygues Telecom va appliquer une hausse de 1 € à 3 € par mois pour ses offres dans le mobile et le fixe. Des exemples cités sont ceux dans l'entrée de gamme avec le forfait B&You à 4,99 € par mois qui augmentera de 3 € et Bbox fit qui augmentera de 2 €.

Pour SFR, l'augmentation de la plupart des offres dans le fixe et le mobile sera moindre et comprise entre 0,69 € et 0,99 € par mois. Elle est justifiée par la " hausse généralisée des coûts constitutifs du prix du service (composants électroniques, matières premières, logistique). "

Les augmentations de prix pour Bouygues Telecom et SFR sont prévues pour une mise en place dans le courant du mois de janvier prochain. En vertu de la législation, les abonnés concernés devront être prévenus au moins un mois à l'avance.

Et pour Free ?

Free va se démaquer et ne prévoit pas de hausse généralisée de ses forfaits. " Nous avons pris l'engagement de ne pas toucher au prix des forfaits pour les cinq prochaines années et nous sommes le seul opérateur à ne pas augmenter le prix de nos forfaits ", a indiqué un porte-parole.

Pour le mobile en tout cas, cet engagement de Free Mobile est une confirmation. En avril dernier, Free avait ainsi déclaré : " Free Mobile entend maintenir en 2022 le cap fixé lors de son lancement il y a dix ans : pas d'augmentation des tarifs de ses deux forfaits historiques, et ce au moins pour les cinq prochaines années. "