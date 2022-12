Au printemps prochain, l'opérateur Orange va procéder à une hausse des tarifs de ses offres. Elle concernera les abonnés fixe et mobile, et la marque Sosh d'Orange n'y échappera pas.

Suite à des emails envoyés à certains clients au sujet de cette augmentation des prix à venir, La Tribune a obtenu des détails auprès d'Orange.

À partir des mois de mars et avril, l'augmentation des tarifs des offres sera de 1 € à 2 € par mois. Elle épargnera toutefois les clients d'une offre mobile avec engagement de 24 mois et smartphone, les forfaits de la gamme Let's Go et l'offre sociale internet Coup de Pouce. Par ailleurs, les nouveaux abonnés ne subiront pas l'augmentation pendant un an.

Le détail des augmentations de prix

Pour Orange ou Sosh, les clients des forfaits mobiles vont connaître une hausse de 1 € par mois. Une même hausse de 1 € par mois sera appliquée pour les clients fibre optique d'Orange ou Sosh, et pour les clients Sosh avec un abonnement ADSL.

La hausse de prix de 2 € par mois touchera les clients ADSL d'Orange et les clients Orange avec une offre Open associant Internet fixe et forfait mobile. Pour ces derniers, il sera aussi question de 1 € supplémentaire par ligne mobile.

Afin de rester dans les clous de la législation, tous les abonnés concernés par une hausse de prix seront prévenus au moins un mois avant une entrée en vigueur, avec la possibilité de changement d'offre ou de résiliation sans frais jusque dans un délai de quatre mois.

Les coûts de l'énergie en cause

La hausse des tarifs n'est pas en rapport avec un enrichissement des offres, mais en lien avec le contexte économique pour l'opérateur. Orange justifie ainsi une importante augmentation de ses coûts d'exploitation, en soulignant en particulier les coûts de l'énergie pour l'alimentation de ses réseaux, l'approvisionnement et les matériaux.

Lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2022, Orange avait souligné le contexte inflationniste, tout en précisant que ses achats directs d'électricité sont entièrement couverts pour l'année 2022 et à plus de 90 % pour l'année 2023.

Comme souvent, le groupe rappelle en outre que les prix de ses offres restent parmi les moins chers d'Europe.