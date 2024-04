Il y a du changement pour l'offre box 4G+ de SFR. La SFR Box 4+ fait sauter la limite de 200 Go d'internet par mois (débit réduit au-delà) et passe ainsi à l'internet illimité.

SFR souligne toutefois qu'en cas d'usages fortement consommateurs de bande passante et de nature à saturer le réseau sur une zone donnée, une notification d'usage déraisonnable est envoyée. En cas de récidive après notification, le débit sera réduit jusqu'à la prochaine facturation.

Pour cette offre sans engagement, les conditions d'éligibilité ne changent pas. Elle est proposée pour des foyers où le débit ADSL est inférieur à 20 Mbit/s et pour lesquels la couverture 4G par SFR est suffisante.

Une hausse de prix

L'offre box 4G+ de SFR comprend les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine et les DOM, l'application SFR TV pour 130 chaînes sur PC, smartphone et tablette. Les frais d'ouverture de service sont de 19 €.

Le tarif est de 36,99 € par mois. Il était de 34,99 € par mois quand SFR appliquait une limite de 200 Go d'internet par mois. À noter que SFR est le seul opérateur à proposer la téléphonie dans le cadre d'une offre 4G fixe.

Contrairement à Bouygues Telecom et Orange, SFR ne s'aligne pas actuellement sur une offre box 5G qui fait également défaut à Free.

Avec ou sans internet illimité

L'internet illimité est compris avec la 4G box et 5G Box de Bouygues Telecom (37,99 € et 40,99 € par mois), ainsi que la 5G Home d'Orange (42,99 € par mois). Ce n'est pas le cas pour la 4G Home d'Orange (200 Go d'internet par mois ; 38,99 € par mois) et la Box 4G+ de Free (250 Go d'internet par mois ; 29,99 € par mois).

Les offres 5G box de Bouygues Telecom et 5G Home d'Orange proposent la TV en option grâce à une clé B.tv, la Clé TV ou la TV d'Orange sur TV Connectée. Elles sont alors respectivement à 44,99 € et 47,99 € par mois.