Lors du lancement de l'offre Satellite Orange, le patron d'Orange France avait souligné que l'opérateur propose à l'ensemble de ses clients une solution d'accès au très haut débit grâce à un mix technologique. Ce dernier comprend la 5G Home.

Sous réserve de couverture 5G, l'offre 5G Home comprend l'accès à Internet dans une limite de 12 heures de connexion par session. Au-delà (hors forfait), une curiosité est que l'envoi de SMS est facturé à 0,10 € en heures creuses et 0,13 € en heures pleines.

Avec une Flybox compatible Wi-Fi 6 et carte SIM 5G Home, le débit maximum théorique en réception est de jusqu'à 1 Gbit/s sur la bande 3,5 GHz, et de jusqu'à 615 Mbit/s en bande 2,1 GHz. En 4G et 4G+, le débit maximum théorique en réception est respectivement de jusqu'à 150 Mbit/s et 655 Mbit/s.

L'offre 5G Home permet de regarder jusqu'à 70 chaînes de la TV d'Orange sur ordinateur, smartphone ou tablette via l'application TV. Néanmoins, Orange propose une option Clé TV pour 5G Home à 5 € par mois pour regarder la télévision sur un téléviseur.

Pour 4 € de plus par mois que la 4G Home

Sans engagement, l'offre 5G Home d'Orange est au tarif de 42,99 € par mois. Le premier mois est gratuit, mais il y a tout de même des frais d'activation de 29 €. La solution n'est pas nécessairement disponible, d'autant plus si la fibre optique est accessible à une adresse.

" Avec la solution 5G Home, vous surfez, streamez, jouez aux jeux vidéo d'action sans latence, avec une connexion jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant ", écrit Orange.