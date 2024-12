Si vous n'avez pas accès à la fibre mais êtes couvert par la 5G, vous pouvez opter pour les solutions fixes 5G proposées par Orange, SFR, Bouygues Telecom et maintenant Free.

Avec le lancement de sa nouvelle offre 5G il y a quelques jours, Free a en effet rejoint les autres opérateurs en proposant une solution de connectivité fixe utilisant la dernière génération de réseau mobile.

Mais que vaut la box 5G de Free face à ses concurrentes ?

Prix et connectivité

Box 5G Free : 29,99 €/mois pendant 1 an, puis à 39,99 €/mois, avec un débit descendant pouvant atteindre 1,5 Gbit/s et un débit montant de 130 Mbit/s. Elle utilise le WiFi 7 .





29,99 €/mois pendant 1 an, puis à 39,99 €/mois, avec un débit descendant pouvant atteindre 1,5 Gbit/s et un débit montant de 130 Mbit/s. Elle utilise le . Orange 5G+ Home : 42,99 €/mois et offre un débit descendant jusqu'à 1 Gbit/s, avec du WiFi 6.





42,99 €/mois et offre un débit descendant jusqu'à 1 Gbit/s, avec du WiFi 6. Bouygues Telecom 5G Box avec TV : 44,99 €/mois, avec un débit descendant jusqu’à 1,1 Gbit/s et un débit montant de 58 Mbit/s, également en WiFi 6.





44,99 €/mois, avec un débit descendant jusqu’à 1,1 Gbit/s et un débit montant de 58 Mbit/s, également en WiFi 6. SFR Box 5G : 39,99 €/mois, avec un débit descendant jusqu'à 1,1 Gbit/s et un débit montant de 100 Mbit/s, en WiFi 6.

TV et services

Box 5G Free : 230 chaînes, accessibles également via l'application Oqee sur de nombreux appareils, y compris les TV connectées, Chromecast et Apple TV.





230 chaînes, accessibles également via l'application Oqee sur de nombreux appareils, y compris les TV connectées, Chromecast et Apple TV. Orange 5G+ Home : plus de 100 chaînes via l'application TV, mais l'accès à la TV sur un téléviseur nécessite l'achat d'une clé à 5 €/mois.





plus de 100 chaînes via l'application TV, mais l'accès à la TV sur un téléviseur nécessite l'achat d'une clé à 5 €/mois. Bouygues Telecom 5G Box avec TV : plus de 180 chaînes et 30 replays via la clé B.tv, mais l'achat d'un player TV est nécessaire pour accéder aux services SVOD à 20 €.





plus de 180 chaînes et 30 replays via la clé B.tv, mais l'achat d'un player TV est nécessaire pour accéder aux services SVOD à 20 €. SFR Box 5G : 130 chaînes via l'application SFR TV, mais l'accès TV sur un téléviseur est limité.

Box + Mobile

Box 5G Free : propose jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9,99 €/mois pendant 1 an, puis 15,99 €/mois.





propose jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9,99 €/mois pendant 1 an, puis 15,99 €/mois. Orange 5G+ Home : offre des remises sur jusqu'à 5 forfaits mobiles pour vous ou vos proches.





offre des remises sur jusqu'à 5 forfaits mobiles pour vous ou vos proches. Bouygues Telecom 5G Box avec TV : ne propose pas d'avantage mobile.





ne propose pas d'avantage mobile. SFR Box 5G : inclut des avantages sur les forfaits mobiles, avec des économies allant jusqu’à 20 €/mois par forfait et jusqu'à 100 Go à partager.

Box 5G de Free : la grande gagnante

L'offre de la nouvelle box 5G de Free est donc plus complète et plus abordable. Elle se distingue par son prix compétitif, ses débits annoncés les plus élevés, son WiFi 7 dernière génération ainsi que son offre TV plus complète, sans frais supplémentaires. Free propose également l'accès à Oqee, disponible sur une large gamme de plateformes, tandis que les autres opérateurs imposent des coûts supplémentaires pour l'accès à la TV, que ce soit avec des frais mensuels ou l'achat de matériel.

Toutefois, l'éligibilité à cette box, comme pour toutes les offres 5G, dépend de critères stricts et de la couverture réseau. Si vous avez un réseau mobile stable, et pas d'accès à la fibre, la box 5G de Free pourrait être une excellente option.