En début d'année, Free avait laissé entendre l'arrivée prochaine d'une box 5G qui est actuellement proposée par l'ensemble de ses concurrents. Elle est lancée aujourd'hui avec une compatibilité Wi-Fi 7 (jusqu'à 100 appareils connectés en simultané) et la TV incluse grâce à l'application OQEE by Free.

La box 5G proposée par Free est un modèle fabriqué par Nokia. Un point de vigilance concernant la connectivité Wi-Fi 7 est qu'il s'agit de Wi-Fi 7 Bi-band et non Tri-band (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz).

La connectique comprend 3 ports Ethernet Gigabit (1 x 2,5 Gbit/s + 2 x 1 Gbit/s) et 1 port USB-C 3.1.

Jusqu'à 1,5 Gbit/s en 5G

La box exploite le réseau 4G, 5G NSA et SA avec des antennes 4x4 MIMO pour une agrégation sur quatre bandes de fréquences. Une carte SIM de Free est pré-installée.

En matière de débits en 5G, l'offre Box 5G de Free est annoncée avec jusqu'à 1,5 Gbit/s de débit descendant et 130 Mbit/s de débit montant avec la bande de fréquences 3,5 GHz. Sinon, c'est un débit maximum théorique de 850 Mbit/s en réception et 100 Mbit/s en émission.

Pour la Box 5G de Free, l'opérateur souligne l'internet très haut débit en illimité en 5G/4G, tandis que l'application OQEE by Free propose 230 chaînes TV incluses, des services de Replay, le contrôle du direct et le start-over, 100 heures d'enregistrement, OQEE Ciné. L'application Free Foot est également de la partie.

Une box 5G de Free à prix compétitif

Sans engagement, l'offre Box 5G de Free est à 29,99 € par mois pendant un an, puis 39,99 € par mois. Elle se destine en priorité aux abonnés non encore éligibles à la fibre optique. Une carte d'éligibilité est à consulter ici.

Free prend en charge des frais de résiliation de l'ancien opérateur à hauteur de 50 €. Les frais de mise en service sont de 29 €. À noter les avantages Free Family sur le mobile.