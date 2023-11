Commençons par la box Android TV Nvidia Shield Pro. Avec le processeur Tegra X1+, le Shield est jusqu'à 25% plus rapide que la génération précédente et la vidéo peut maintenant passer en temps réel du HD à la 4K grâce à la puissance combinée de l'IA, pour des images encore plus nettes et claires.

Le Dolby Vision HDR augmente le réalisme avec des couleurs jusqu’à 40 fois plus lumineuses et des noirs 10 fois plus profonds, tandis que la prise en charge du Dolby Atmos et Dolby Digital Plus offre une immersion totale en mode Surround.

Deux ports USB vous font bénéficier de davantage d'espace de stockage.

La télécommande a elle aussi été améliorée avec maintenant des commandes vocales, des boutons rétro-éclairés à détection de mouvements, une interface infrarouge pour contrôler votre téléviseur et une fonction de localisation pour ne plus la perdre.

Le Shield peut être contrôlé avec Google Home, Alexa et Amazon Echo et est compatible avec Chromecast 4K.

La box Android TV Nvidia Shield Pro est au prix réduit de 184 € au lieu de 219 €, soit une remise de 16% sur Amazon. La livraison est offerte.





Passons au kit de démarrage tado° avec 1 thermostat intelligent filaire V3+ et 1 bridge internet. Il remplace votre thermostat de chaudière ou de chauffage au sol hydraulique et est compatible avec la plupart des fabricants. Le thermostat connecté vous aide à faire jusqu'à 31% d'économies d'énergie en chauffant de manière intelligente quand vous en avez besoin.

L'application intuitive tado° vous permet de contrôler votre chauffage à distance et propose de multiples fonctionnalités telles que :

La détection de fenêtre ouverte avec notifications push,

La programmation d'horaires avec Smart Schedules,

Le contrôle multipièces,

Les détails de votre consommation d'énergie avec Energy Cockpit,

La fonction Care & Protect qui vous aide à résoudre vous-même les problèmes avec votre système,

La géolocalisation, pour ajuster le chauffage durant votre absence ou allumer les radiateurs avant votre retour à la maison avec Auto-Assist.

Le thermostat intelligent filaire est facile à installer : suivez pas à pas les instructions adaptées à votre système de chauffage sur l'application.

La commande vocale peut être activée avec Alexa, Siri ou Google Assistant.

Le thermostat est fourni avec un bridge internet qui se branche à votre routeur et se connecte au thermostat par WiFi.

Le kit de démarrage tado° avec 1 thermostat intelligent filaire V3+ et 1 bridge internet est en ce moment en promotion à 99,99 € au lieu de 219 €, soit une remise de 54% sur Amazon. La livraison est gratuite.

Enfin, terminons avec le PC portable gaming Erazer Crawler E40. Il offre des couleurs vives, de beaux contrastes et de la fluidité grâce à son écran rétroéclairé à LED 15,6 pouces de type IPS et Full HD (1920 x 1080), avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sa surface mate réduit les reflets, vous permettant de mieux voir et donc d'avoir un avantage tactique sur vos adversaires.

Il est équipé d'un processeur Intel Core i5-13500H cadencé à 4,7 GHz et soutenu par 16 Go de mémoire DDR5.

La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050 vous assure un jeu fluide avec la technologie DLSS3 et des effets de lumières hyper réalistes grâce au Ray tracing.

Un SSD de 512 Go est disponible pour le stockage.

Le son Nahimic 3D Sound haute définition et les 2 haut-parleurs vous offrent une expérience de jeu totalement immersive.

L'Erazer Crawler E40 offre une variété de ports : Ethernet, HDMI, USB 3.2, Jack 3,5 mm, Mini DisplayPort, USB 3.2 Type-C, etc. Le Wi-Fi 6 est pris en charge.

Il est également doté d'un clavier rétroéclairé RGB avec 15 couleurs réglables et d'un pavé numérique pratique.

Le PC portable gaming Erazer Crawler E40 est en réduction à 749,99 € au lieu de 1 139,99 €, soit une remise de 34% sur Cdiscount. La livraison est gratuite.

