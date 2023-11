Jusqu'au 27 novembre, le 1er vendeur de PC dans le monde Lenovo lance son Black Friday ! Profitez de promotions exceptionnelles avec jusqu'à 70% de remise sur les ordinateurs portables, tablettes, écrans, smartphones et accessoires.

Voici une sélection d'offres intéressantes à retrouver dès maintenant sur le site de Lenovo.

Commençons par la tablette Lenovo Tab M10 Plus (3ème génération). Dotée d'un grand écran de 10,61 pouces IPS 2K TDDI LCD d'une luminosité de 400 nits, elle fournit jusqu’à 1080p, la résolution vidéo maximale disponible pour les appareils mobiles.

La certification TÜV Low Blue Light vous garantit de longues heures d'écran sans abîmer vos yeux grâce à la diminution de lumière bleue. De plus, un mode de lecture immersive améliore la lisibilité et des réglages de couleurs permettent de réduire le fatigue oculaire (sourdine chromatique, mode monochrome/à niveaux de gris...).

Le processeur 8 cœurs Qualcomm Snapdragon 680 (2,40 GHz) vous offre une grande puissance de traitement et vous permet de multiplier les tâches facilement, et la batterie longue durée tient sans problème toute la journée.

Elle est équipée de 64 Go UFS 2.2 et d'une mémoire de 4 Go LPDDR4X (soudée), et possède une caméra avant focale fixe 8 MP + 8 Mpx avec mise au point automatique arrière ainsi que 4 haut-parleurs pour un son immersif.

L'application Lenovo Instant Memo facilite la saisie à l’écran pour vos projets et travaux de recherche en vous permettant de prendre des notes ou dessiner des croquis manuscrits, d'annoter des documents et bien d'autres fonctionnalités. Pour encore plus de commodité, vous pouvez ajouter le stylet Lenovo Precision Pen 2 en option.

3 mois d'Amazon Music Unlimited vous sont également offerts.

La tablette Lenovo Tab M10 Plus (3ème génération) est en ce moment au prix réduit de 149 € au lieu de 229,90 €, soit une remise de 80,90 € sur Lenovo. La livraison est rapide et gratuite.





D'autres tablettes sont en promotion chez Lenovo pour le Black Friday, à savoir :

D'autres produits Lenovo affichent une remise pour le Black Friday, comme :

PC portables

Smartphones

Retrouvez tous les bons plans Lenovo pour le Black Friday sur cette page.

Consultez également notre top 15 des meilleures promotions Amazon du Black Friday, les offres HONOR pour le Black Friday, notre article sur le Black Friday chez Asus ou encore les smartphones et forfaits mobiles à prix réduit pour la Black Week RED by SFR !