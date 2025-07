Les box fibre voient souvent leur prix augmenter après 6 mois ou un an. Cependant, pour éviter cette mauvaise surprise, SFR RED se distinguent actuellement avec des offres complètes à prix fixe garanti, incluant la fibre jusqu'à 2 Gb/s et un décodeur TV.

RED Box : l'offre la moins chère de la sélection et aussi la plus simple

La RED box version débits augmentés + décodeur est proposée à 27,99 €/mois sans engagement, avec en ce moment la mise en service de 39 € offerte.

Elle comprend :

Jusqu'à 2 Gb/s ↓ partagés 1 Gb/s ↑ et WiFi 6 ,

et , Les appels illimités vers les fixes de 100 pays + les mobiles de France,

Un décodeur Android TV 4K avec 35 chaînes,

L'appli RED TV.

À noter qu'il est possible d'obtenir 100 chaînes à la place de 35 pour 2 € de plus par mois.

SFR Fibre Power : un répéteur inclus et des services de streaming en option

La SFR Fibre Power est au tarif de 36,99 €/mois et vous engage pour 1 an.

Elle inclut :

Jusqu'à 2 Gb/s ↓ partagés 1 Gb/s ↑ et WiFi 6 ,

et , Un décodeur Android TV 4K HDR avec 200 chaînes,

L'appli SFR TV,

Les appels illimités vers les fixes et mobiles en France + vers les fixes de plus de 100 destinations,

Un répéteur Smart WiFi offert sur demande,

Pour les clients mobile SFR / RED : 200 Go offerts jusqu'au raccordement.

Côté options, la SFR Fibre Power propose une box de poche ainsi que des services de streaming non présents chez RED :

Box de poche 4G offerte 1 mois puis 5 €/mois,

Netflix Standard avec pub et Bouquet Famille offert 6 mois puis 7,99 €/mois,

Disney+ Standard avec pub et Bouquet Famille offert 6 mois puis 5,99 €/mois,

Prime et Bouquet Famille offert 6 mois puis 6,99 €/mois.





Mentionnons également la Bbox must qui reste au tarif de 35,99 €/mois même après 1 an si vous êtes client mobile Bouygues. Elle propose jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 900 Mb/s en envoi, le WiFi 6 avec WiFi intelligent, 1 répéteur WiFi 6 inclus selon le diagnostic et un décodeur TV 4K avec plus de 180 chaînes et appli B.tv. L'installation est gratuite.

Découvez également nos autres bons plans spécial box fibre / box 5G :