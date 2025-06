Jusqu’au 10 juillet, Bouygues Telecom propose CANAL+ pour la souscription

d'une Bbox ultym, avec une remise de 10 €/mois pendant 6 mois, puis 5 €/mois jusqu’à la fin de l’engagement de 1 an.

La Bbox ultym propose une fibre symétrique jusqu’à 8 Gb/s et embarque pour la première fois le WiFi 7, avec deux répéteurs WiFi 7 inclus selon le diagnostic.

Côté TV, la Bbox ultym intègre un décodeur Android TV 4K HDR donnant accès à plus de 180 chaînes, ainsi qu’à Disney+, Netflix, YouTube, Prime Video et maintenant CANAL+ avec Apple TV+ inclus. Elle propose des fonctionnalités pratiques telles que le replay, le start-over (reprise au début), le contrôle du direct et jusqu’à 100 heures d’enregistrement. Il est également possible de regarder deux écrans en simultané.



Pour la téléphonie, l’abonnement offre des appels illimités vers les fixes et mobiles en France, Europe, Suisse et plus de 110 destinations internationales

Une mini box 4G avec 200 Go prend le relais automatiquement en cas de coupure fibre, et peut aussi être utilisée en déplacement avec 50 Go/mois inclus.

La Bbox ultym est proposée à 44,99 €/mois pendant 12 mois, puis 51,99 €/mois, avec un engagement de 12 mois.

