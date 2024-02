Si vous voulez accélérer encore plus votre débit internet ou que vous êtes plusieurs à utiliser la connexion en même temps, vous pouvez opter pour une box fibre à ultra haut débit.

Voici les meilleures offres proposant des débits de 5 à 8 Gb/s.



Bouygues Télécom Bbox ultym avec l'option Débit+

Si vous êtes déjà client Bbox ultym et que vous souhaitez augmenter les débits de votre internet, vous pouvez souscrire l'option Débit+ à 2€ par mois sans engagement qui permet d'atteindre des débits jusqu'à 8 Gbit/s en débit descendant et 1 Gbit/s en débit montant.

Il vous faudra donc également souscrire à la Bbox ultym qui est à 32,99 €/mois pendant 6 mois puis à 52,99 € /mois. Elle propose :

Jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement,

Jusqu’à 900 Mb/s en envoi,

Un modem WiFi 6E,

Jusqu’à 2 répéteurs WiFi 6 (selon le diagnostic WiFi),

Une mini box 4G de 50 Go (sur demande),

Le décodeur TV Bbox 4K HDR avec plus de 180 chaînes,

Prime, Disney+ standard et Universal+ offerts pendant 6 mois.

Freebox Ultra

La Freebox Ultra est à 49,99 €/mois pendant 1 an puis 59,99 €/mois et propose la fibre la plus rapide ainsi que le WiFi 7. On y trouve :

Jusqu'à 8 Gb/s de débit symétrique ,

, Le WiFi 7 de dernière génération,

Jusqu'à 4 répéteurs WiFi 7 (dont un inclus sur demande),

Une mini box 4G 200 Go/mois avant raccordement à la fibre puis 50 Go/mois (10 €),

Le Player TV Free 4K Dolby Vision et Dolby Atmos avec plus de 280 chaines dont Universal+ et CANAL+ La chaine en live,

Prime inclus et Disney+ standard offert pendant 3 mois.





Orange Livebox Max Fibre

La Livebox Max Fibre d'Orange est à 37,99 € par mois pendant 6 mois puis à 57,99 € par mois. On y retrouve :

Jusqu'à 5 Gb/s en téléchargement,

Jusqu'à 1 Gb/s en envoi,

Le Wi-Fi 6E,

Jusqu'à 3 répéteurs WiFi 6 (sur demande),

Une Airbox 20 Go à 10 €,

Un décodeur TV Ultra HD 4K avec 140 chaînes en option à 40 €,

Un 2ème décodeur TV Ultra UHD 4K ou Clé TV à 10 €.

D'autres options, comme l'accompagnement par un expert WiFi ou la protection des données jusqu'à 5 appareils sont également disponibles.





SFR Fibre Premium

La box SFR Fibre Premium est proposée à 35,99 €/mois pendant 6 mois puis à 46,99 €/mois. Voici ce qu'elle propose :

Jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement,

Jusqu'à 1 Gb/s en envoi,

Le WiFi 6,

Un répéteur WiFi 6 inclus,

Une mini box 4G incluse,

Un décodeur TV 4K HDR Dolby Vision et Dolby Atmos avec 200 chaînes,

Disney+ standard et Netflix standard inclus pendant 9 mois,

Internet jusqu'au raccordement avec 200 Go offerts sur votre forfait Mobile (inclus seulement pour les clients mobiles SFR ou RED).



Et si vous cherchez un forfait mobile pas cher, n'hésitez pas à découvrir les meilleurs forfaits mobiles à moins de 5 € !