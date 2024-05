Si vous avez besoin d'une fibre à haut débit, on vous présente ici les box qui offrent des débits entre 2 et 5 Gb/s, de quoi satisfaire les plus exigeants !

N'oubliez pas que des frais d'activation pour le raccordement à la fibre, les décodeurs, les répéteurs ou les mini box sont à prévoir chez certains opérateurs.

Freebox Pop

La Freebox Pop est au prix de 29,99 €/mois pendant 1 an puis à 39,99 €/mois et propose :

Jusqu’à 5 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en envoi,

Le WiFi 7,

Un répéteur Wi-Fi 7 inclus sur demande et jusqu'à 3 supplémentaires (20 €/répéteur),

Les appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine, DOM et destinations comme les Etats-Unis, la Chine, le Canada et le Cambodge ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations,

Le Player TV Free 4K avec Assistant Google et Chromecast,

L'application OQEE by Free avec plus de 580 chaînes TV en direct dont 230 incluses,

L'application Free Ligue 1,

OQEE Ciné avec plus de 500 films et séries inclus,

Prime offert 6 mois puis à 6,99 €/mois,

Canal+ La chaîne en live offert 3 mois puis à 15,99 €/mois,

Disney+ offert 3 mois puis à 8,99 €/mois.

SFR Fibre Power

La box SFR Fibre Power est disponible à 36,99 €/mois sans changement de tarif et avec un engagement de 1 an.

Elle propose :

Jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en envoi,

Le WiFi 6,

Le décodeur Connect TV 4K HDR Dolby Vision / Atmos avec 200 chaînes,

Une mini box 4G en option (+5 €/mois),

Netflix Standard avec pub et Bouquet Famille offert pendant 6 mois puis à 5,99 €/mois OU Disney+ Standard et Bouquet Famille offert pendant 6 mois puis à 8,99 €/mois,

200 Go offerts sur votre forfait mobile jusqu'au raccordement (uniquement clients mobile SFR ou RED).

RED Box

La RED Box est à 32,99 €/mois sans changement de prix et avec 2 mois offerts en ce moment.

On y trouve :

Jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en envoi,

Le WiFi 6,

Les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays,

Les appels illimités vers les mobiles de France offerts en ce moment.



Vous pouvez également profiter du décodeur Connect TV avec 35 chaînes incluses pour 3 € de plus par mois, ou bien 5 € de plus en tout par mois avec 100 chaînes au lieu de 35 + le décodeur.

Orange : Livebox Up Fibre et Livebox Max Fibre

Voici d'abord la Livebox Up Fibre, proposée à 29,99 €/mois pendant 6 mois puis à 51,99 €/mois.

Voici ce qu'on peut y trouver :

Jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 600 Mb/s en envoi,

Le WiFi 6E,

1 répéteur WiFi 6 (sur demande),

Les appels illimités vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada,

Un décodeur Ultra HD 4K avec jusqu'à 140 chaînes (sur demande),

Un 2ème décodeur TV Ultra HD 4K ou Clé TV au choix (sur demande).





La Livebox Max Fibre est elle à 34,99 € par mois pendant 6 mois puis à 57,99 € par mois.

On peut ici bénéficier des avantages suivants :

Jusqu’à 5 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en envoi,

WiFi 6E,

Jusqu'à 3 répéteurs WiFi 6 (sur demande),

Airbox 20 Go (sur demande),

Appels illimités vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada,

Décodeur TV 6 avec jusqu'à 140 chaînes TV (sur demande),

2ème décodeur TV 6 ou Clé TV au choix (sur demande),

Stop Pub : filtrage des appels de démarchage ou malveillants (sur demande),

Suite de Sécurité Orange : protection des données pour jusqu'à 5 appareils (sur demande),

Accompagnement WiFi Sérénité (sur demande).





Le raccordement à la fibre est inclus pour les deux forfaits.





Bouygues Bbox ultym

La Bbox ultym est au prix de 42,99 €/mois pendant 1 an grâce au retour des 12 mois de promotion, puis à 47,99 €/mois.

Elle inclut :

Jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 900 Mb/s en envoi,

Le WiFi 6E,

Jusqu’à 2 répéteurs WiFi 6 inclus (selon le diagnostic WiFi),

Une mini box 4G de 50 Go (sur demande),

Le décodeur TV Bbox 4K HDR avec plus de 180 chaînes,

Les appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse, et vers les fixes de plus de 110 pays.



Vous avez également accès aux services suivants :

Prime offert 6 mois puis à 6,99 €/mois,

Disney+ standard inclus 6 mois puis à 8,99 €/mois,

Disney+ standard inclus 6 mois puis à 8,99 €/mois, Universal+ inclus 6 mois puis à 5,99 €/mois,

Cafeyn offert 6 mois puis à 9,99 €/mois.





À noter que si vous êtes client mobile Bouygues, le prix de votre box restera le même après les 12 mois.