Alors que Sosh vient de fixer le prix de sa Boîte fibre à 25,99 € sans évolution dans le temps, RED by SFR réplique en passant sa RED box à 24,99 €, auparavant facturée 25,99 €.



Découvrez ci-dessous un comparatif de ce que les deux opérateurs proposent.

La Boîte Sosh





Elle inclut :

Des débits de jusqu'à 300 Mb/s en symétrique avec WiFi 5,

Le réseau Orange sans limitation,

Les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations,

Les appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine et des DOM pour 5 €/mois,

Le décodeur TV Ultra HD 4K avec accès à Netflix, Prime Video et Disney+ pour 5 €/mois.

Elle est idéale si vous souhaitez bénéficier de la fibre d'Orange à un prix attractif et d'une option TV abordable, et si vous n'avez pas spécialement besoin de débits élevés. De plus, il n'y a ici aucun frais d'activation ou de mise en service, sauf pour l'option TV.

La Boîte Sosh est à 25,99 €/mois sans évolution du prix ensuite et est sans engagement.





La RED box

Elle propose :

Jusqu'à 500 Mb/s en symétrique avec WiFi 5,

Augmentation du débit à 2 Gb/s avec un routeur WiFi 6 pour 7 € supplémentaires par mois,

Appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays et les mobiles de France,

Décodeur Android TV pour 3 € par mois, avec la possibilité de passer de 35 à 100 chaînes pour 2 € de plus.

Attention, des frais d'activation de 39 € s'appliquent ici, mais le premier mois est offert.

La RED box est destinée à ceux qui recherchent des débits un peu plus élevés et davantage d'options TV. De plus, vous profitez d'un mois gratuit et les appels illimités vers les mobiles sont ici inclus.

La RED Box est disponible au nouveau tarif de 24,99 €/mois.



À noter que les deux opérateurs remboursent jusqu'à 100 € de frais de résiliation si vous changez de fournisseur.