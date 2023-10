Les TV Stick constituent un dispositif de streaming compact offrant une multitude d'avantages. Essentiellement, ils transforment n'importe quel téléviseur doté d'un port HDMI en smart TV. Avec une interface conviviale, ces appareils permettent d'accéder à une variété de services de streaming, y compris Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ et bien d'autres.

L'utilité de ce genre de dispositif réside dans la possibilité de diffuser du contenu en streaming directement sur votre téléviseur, offrant ainsi une expérience un peu différente d'une TV classique. En outre, certains d'entre eux (comme le Fire TV Stick) prennent en charge la commande vocale via Alexa, Google Assistant etc, facilitant la navigation et la recherche de contenu sans avoir à utiliser la télécommande.

La box TV propose également des applications pour la musique, les jeux, et même la visualisation de photos, transformant ainsi votre téléviseur en un hub de divertissement polyvalent. La connectivité Wi-Fi intégrée assure une diffusion fluide et sans tracas.

Voici une liste de box TV affichant des promotions :



