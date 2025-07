on commence avec la HUAWEI WATCH FIT 4.

Légère avec son boîtier en alliage d’aluminium, elle arbore un écran AMOLED de 1,82 pouce d'une une résolution nette de 480 x 408 pixels avec une luminosité élevée pouvant atteindre 2000 nits, assurant une visibilité optimale en toutes circonstances.

La montre propose plus de 100 modes sportifs, avec des plans d’entraînement personnalisables et un coaching assisté par intelligence artificielle. Elle suit la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, le sommeil, le stress ainsi que le cycle menstruel, offrant un suivi santé complet et en continu.

Grâce à son capteur optique avancé, elle peut détecter l’arythmie cardiaque et propose une analyse approfondie du bien-être émotionnel. Son suivi du sommeil est précis, avec des alertes en cas de respiration anormale et des conseils adaptés pour améliorer la qualité du repos.

La Fit 4 permet également de passer des appels via Bluetooth et de répondre rapidement aux messages grâce à la transcription vocale. Elle inclut des fonctions pratiques comme le déclencheur à distance pour la photo ou la capture d’écran aisée avec ses boutons.



Son autonomie peut atteindre jusqu’à 10 jours avec une charge complète réalisée en environ 75 minutes, incluant le chargement sans fil via le chargeur Huawei Watch Wireless SuperCharge.

Vous pouvez obtenir la HUAWEI WATCH FIT 4 à 139,99 € au lieu de 169,99 € avec le coupon de -30 € à récupérer sur le site officiel.

Un bracelet fluoroélastomère (couleur au choix) et une extension de garantie de 12 mois vous sont également offerts.



Les modèles suivants sont également en promotion en ce moment :

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos de la journée (barre de son Sony HT-S20R, vélo électrique Fiido T2 et caméra d'action Insta360 X4) ainsi que les meilleurs soldes d'été Fnac du moment !