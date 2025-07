On commence ce top 3 avec la barre de son 5.1 Sony HT-S20R.

Dotée d’un système 5.1 canaux séparés compatibles Dolby Digital, avec deux enceintes arrière et un caisson de basses, elle délivre une puissance totale de 400 W pour une expérience audio surround immersive.

Grâce à la connectivité Bluetooth 5.0, vous pouvez diffuser de la musique sans fil depuis un smartphone ou une tablette, tandis que le port USB intégré au caisson de basses permet une lecture directe depuis une clé. Conçue pour s’intégrer facilement à votre installation TV, elle se connecte rapidement via câble optique ou HDMI.

Retrouvez la barre de son 5.1 Sony HT-S20R à 135,03 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 199 €).



On enchaîne avec le vélo électrique Fiido T2 Longtail 2025.

Le Fiido T2 2025 s'impose comme un vélo-cargo électrique polyvalent, capable de transporter jusqu'à 200 kg de charge Il repose sur un cadre en alliage d'aluminium de 20", combiné à une fourche avant hydraulique offrant 60 mm de débattement, garantissant une conduite confortable sur tous types de terrains.



Ce modèle 2025 est équipé d’un moteur sans balai intégré à la roue arrière, délivrant 250 W (contre 60 Nm de couple), associé à une batterie DMEGC de 998 Wh. Ce duo permet d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 110 km en mode Eco et une vitesse maximale bridée à 25 km/h.

La transmission repose sur un dérailleur Shimano TY300D à 7 vitesses, complété d’un capteur de couple Mivice S200 offrant une assistance plus fluide.



Le freinage est assuré par des disques hydrauliques à quatre pistons, avec coupure de moteur intégrée pour plus de sécurité .

Les roues du Fiido T2 sont conçues pour résister à toutes les conditions : dotées de jantes en magnésium avec moyeux intégrés et de pneus CST 20 x 4", elles offrent une excellente stabilité, une adhérence optimale et une grande capacité de charge, idéales pour un usage intensif sur route comme sur terrain accidenté.

Côté confort et ergonomie, le T2 intègre une selle Velo, un guidon réglable et un grand porte-bagages arrière.

Un écran LCD de 2,4" permet de suivre la vitesse, le niveau de batterie et de basculer entre cinq modes d’assistance (Eco, Normal, Sport, Turbo, Turbo+), sans oublier un régulateur de vitesse.

Vous pouvez obtenir le Fiido T2 Longtail 2025 en vert ou gris à 1 399 € au lieu de 1 799 € aujourd'hui seulement sur le site officiel de la marque, avec livraison gratuite depuis l'UE.



Enfin, on termine avec la caméra d'action Insta360 X4.

Elle offre une capture en 8K à 30 fps, soit une résolution supérieure de 78 % par rapport à la génération précédente, et propose également des options plus rapides comme le 5,7K à 60 fps et le 4K à 100 fps, parfait pour le slow-motion.

Équipée du nouveau chipset IA en gravure 5 nm, la X4 gère automatiquement l’Active HDR et le reframing via l’application, pour recadrer vos scènes après avoir filmé.



La stabilisation FlowState et le 360 Horizon Lock assurent des vidéos nettes et parfaitement nivelées, même dans les conditions les plus mouvementées.

Avec son écran tactile Gorilla Glass de 2,5", la X4 est intuitive à contrôler directement, sans smartphone.

Elle est aussi résistante à l’eau (jusqu’à 10 m) avec un boîtier étanche, idéal pour les aventures aquatiques.

Du côté de l’autonomie, la batterie de grande capacité offre jusqu'à 135 minutes d’enregistrement continu en 360°.

La capture est enrichie par un son ambisonique 4 canaux, tandis que la fonction Single-Lens Mode transforme le X4 en caméra d’action classique 4K 60 fps.

Retrouvez l'Insta360 X4 à 391,23 € grâce au code CDFR02 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France, ou à 383,99 € sur Rue du Commerce.

Pour information, son prix officiel s'élève à 559,99 €.

