On commence avec le HUAWEI Band 8.

Il est équipé d'un écran AMOLED sans bordure et ultra-fin de 1,47 pouce avec option d'affichage permanent (Always On Display).

HUAWEI TruSleep 3.0 surveille chaque seconde de votre sommeil et vous fournit des outils et conseils pour mieux dormir.

Grâce aux fonctionnalités Smart TruSeen 5.0, le bracelet suit automatiquement votre niveau de SpO2 et vous avertit immédiatement si celui-ci descend en dessous de la plage idéale.

Profitez d'une charge rapide améliorée et d'une batterie longue durée : deux jours d'autonomie avec seulement cinq minutes de charge.

Choisissez parmi 100 modes d'entraînement : le bracelet distingue la course de la marche, détecte automatiquement les quatre principaux mouvements de natation et assure un suivi en temps réel de la fréquence cardiaque pendant vos sessions de natation.

Le bracelet connecté HUAWEI Band 8 est en promotion à 39,99 € au lieu de 59 € (prix officiel), soit une remise de 32 % sur Amazon.



Voici quelques autres modèles de montres et bracelets connectés pour le sport à prix réduit :

