On démarre notre top 3 avec l'imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE.

Elle offre un volume de construction de 220 x 220 x 250 mm et inclut des fonctionnalités comme le nivellement automatique, une extrudeuse à entraînement direct, un double axe Z, des doubles rails linéaires sur l'axe Y ainsi qu'un système de chargement et de déchargement automatique du filament.

L'imprimante peut atteindre une vitesse d'impression de 250 mm/s, avec une mise à niveau automatique et une précision d'impression de 0,1 mm. Elle permet de reprendre l'impression après une interruption et est équipée d'une carte mère silencieuse 32 bits.

Le capteur de contrainte ajuste automatiquement le décalage Z, garantissant une première couche parfaite.

L'extrudeuse directe « Sprite » permet une impression fluide avec divers filaments, y compris le TPU flexible.

L'interface utilisateur affiche clairement le processus de nivellement automatique et les paramètres d'impression. Le double axe Z synchronisé par une courroie de distribution de haute qualité assure une impression stable et de haute qualité.

L'imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE est à 159 € avec le code 8HVJS4D40Q sur Geekbuying et expédiée gratuitement depuis la Pologne. Son prix de base s'élève à 239 €.

On passe maintenant au PC portable ASUS TUF Gaming A15 FA507NV-LP031W.

L'écran de 15,6 pouces offre une résolution FHD au format 16:9, avec une dalle IPS anti-reflets 100 % sRGB et dispose d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, de la technologie G-Sync et d'un commutateur MUX avec NVIDIA Advanced Optimus.

Le PC embarque un processeur Ryzen 7 7735HS doté de 8 cœurs et 16 threads, avec un cache L3 de 16 Mo et une fréquence maximale de 4,7 GHz en mode boost, ainsi qu'un GPU RTX 4060 140 W fonctionnant à 2420 MHz avec 8 Go de mémoire GDDR6.

On trouve 16 Go de mémoire DDR5-4800 SO-DIMM extensible jusqu'à 32 Go ainsi qu'un SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 de 512 Go.

Le système audio est signé Dolby Atmos, avec une technologie de suppression de bruit AI, une certification Hi-Res pour les écouteurs, un microphone omnidirectionnel intégré et deux haut-parleurs de 2 W.

Le PC prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Le PC portable ASUS TUF Gaming A15 FA507NV-LP031W est en solde à 949 € au lieu de 1 249 €, soit 300 € de remise sur le site officiel Asus. Livraison gratuite sous 3 jours ouvrés.



Enfin, on termine avec le robot laveur de sols connecté iRobot Braava Jet m6.

Il est équipé d'un pulvérisateur de haute précision pour éliminer les saletés collantes et les graisses, idéal pour les grands espaces.

Il propose 2 modes de nettoyage : balayage à sec et lavage des sols. Entre deux tâches, il retourne automatiquement à sa base pour se recharger.

Le robot navigue autour des meubles, des tapis et des autres obstacles pour nettoyer efficacement vos espaces. Grâce à la cartographie Imprint, le robot apprend à connaître votre maison, se souvenant des pièces pour un nettoyage personnalisé à l'heure de votre choix.

Il est compatible avec Alexa et Google Assistant et l'application iRobot HOME vous permet de le contrôler à tout moment, où que vous soyez.

De plus, si vous possédez un aspirateur robot Roomba des séries i ou s, ce dernier, une fois sa tâche terminée, peut communiquer avec le Braava Jet m6 pour qu'il commence à nettoyer les sols, assurant un résultat encore plus précis.

Le robot laveur de sols connecté iRobot Braava Jet m6 est en promotion à 349 € au lieu de 437,56 €, soit 20 % de remise sur Amazon. Son prix officiel s'élève à 699 €.



