On commence avec le nouveau bracelet connecté Xiaomi Smart Band 10.

Son écran AMOLED de 1,72 pouce, avec des bordures ultra-fines de seulement 2 mm et une luminosité allant jusqu’à 1 500 nits, offre une lisibilité parfaite en toutes circonstances.

Le Smart Band 10 intègre des capteurs de mouvement 9 axes associés à des algorithmes améliorés pour un suivi sportif d’une grande précision. Il propose plus de 150 modes d’entraînement, dont un mode natation optimisé qui permet de détecter les mouvements avec une précision de 96 %, de compter les longueurs et, pour la première fois, de mesurer la fréquence cardiaque en temps réel dans l’eau.

Véritable coach numérique, il analyse vos performances (VO2 max, charge d'entraînement, temps de récupération) et vous accompagne grâce à des parcours de course intégrés et un retour instantané sur l’écart entre votre allure réelle et votre objectif.

Côté santé, le Smart Band 10 surveille en continu la fréquence cardiaque, le niveau de stress, la saturation en oxygène dans le sang, et propose un suivi du cycle menstruel. Il est aussi doté d’un système de suivi du sommeil avancé, avec des rapports quotidiens et un programme d’amélioration sur 21 jours fondé sur vos habitudes. Des partenariats avec des institutions spécialisées dans la recherche sur le sommeil renforcent la fiabilité des données et des recommandations proposées.

Le tout est alimenté par une batterie longue durée qui offre jusqu’à 21 jours d’autonomie en usage standard, 9 jours en mode affichage permanent et 8 jours en usage intensif. La connectivité est renforcée grâce à Xiaomi HyperOS 2 : vous pouvez contrôler votre smartphone, vos écouteurs ou votre tablette depuis le bracelet, déclencher l’appareil photo à distance, faire sonner vos appareils pour les retrouver, ou encore recevoir vos notifications et y répondre rapidement si vous utilisez un smartphone Android compatible.

À l'occasion de sa sortie, le Xiaomi Smart Band 10 est en promotion à 44,99 € grâce au code AIOT à récupérer sur le site officiel.

On continue avec le PC portable gaming HP Victus 16-r1000sf.

Son écran de 16,1 pouces en résolution Full HD, basé sur une dalle IPS antireflet, bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 144Hz, garantissant une excellente fluidité d’image.

Équipé d’un puissant processeur Intel Core i7-14650HX avec 16 cœurs et pouvant atteindre une fréquence jusqu'à 5,2 GHz, il offre une réactivité impressionnante et une grande fluidité dans les tâches les plus exigeantes. Avec ses 16 Go de RAM et son SSD de 512 Go, le système démarre en quelques secondes, les applications se lancent sans attendre, et les chargements en jeu sont considérablement réduits.

Le PC intègre également une carte graphique GeForce RTX 4070 avec 8 Go de mémoire dédiée, capable de faire tourner les jeux les plus récents avec des réglages élevés tout en profitant des technologies avancées comme le ray tracing ou le DLSS.

Retrouvez le PC portable gaming HP Victus 16-r1000sf à 1 034,69 € au lieu de 1 299 €, soit une remise de 20 % en ce moment sur Amazon.

Enfin, on termine avec la TV TCL QLED 75T69C 4K 2025 75".

Grâce à sa dalle QLED associée à la technologie Quantum Dot, elle offre des couleurs éclatantes et fidèles avec un niveau de détail impressionnant, tandis que le contraste profond de la dalle HVA sublime les scènes sombres comme lumineuses.

La fluidité des images est assurée par la technologie MEMC, qui améliore la netteté des mouvements et réduit le flou, tandis que la prise en charge des formats HDR les plus avancés (Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG) garantit des images intenses et dynamiques, quel que soit le contenu.

Avec Google TV intégré, accédez facilement à toutes vos applications tout en profitant d’une navigation fluide et intuitive. L’assistant Google intégré permet de piloter le téléviseur à la voix, pour rechercher un film, lancer une série ou ajuster les paramètres sans télécommande.

Grâce au Dolby Atmos et au DTS Virtual:X, le téléviseur propose une scène sonore immersive en trois dimensions.

Conçu également pour le jeu vidéo, il intègre des fonctions gaming avancées telles que le HDMI 2.1, l’ALLM, le VRR et la compatibilité FreeSync, pour une réactivité optimale, des graphismes fluides et une expérience sans saccades.

Vous pouvez obtenir la TV TCL QLED 75T69C 4K 2025 75" à 759 € grâce au code W5JF2625 sur Ubaldi en ce moment.

À découvrir également sur GNT :