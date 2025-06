Voici tout d'abord l'iPhone 16e (5G) 128 Go.

Pensé pour tirer pleinement parti d’Apple Intelligence, l’iPhone 16e permet de rédiger, créer, s’exprimer ou s’organiser de façon plus fluide et sans effort.

Sous le capot, la puce A18 offre la puissance nécessaire pour faire tourner Apple Intelligence et les jeux les plus exigeants en toute fluidité.

Côté autonomie, l’iPhone 16e assure jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, un record pour un iPhone au format 6,1 pouces.

Son système à double caméra combine un capteur principal Fusion 48 MP pour des clichés d’une clarté exceptionnelle et un téléobjectif 2x de qualité optique pour capturer chaque détail, même à distance. À l’avant, la caméra 12 MP sublime vos selfies avec précision et naturel.

Enfin, son écran OLED de 6,1 pouces dévoile des couleurs intenses et des noirs profonds, le tout protégé par le Ceramic Shield, plus résistant que n’importe quel verre de smartphone.

Retrouvez l'iPhone 16e (5G) 128 Go en différents coloris à 604 € avec le code SOLDES35 en ce moment sur Pixmania.

Pour rappel, son prix officiel s'élève à 719 €.



Les modèles suivants sont également en solde sur Pixmania :

iPhone 16 Pro Max (5G) 256 Go - Excellent état à 1 164 € avec le code SOLDES35 (prix de base 1 479 €) (6,9" Super Retina XDR, Ceramic Shield, puce A18 Pro, Apple Intel­ligence, 48MP, vidéos Dolby Vision 4K à 120 i/s, téléobjectif x5, 4 micros qualité studio, WiFi 7...)

Et retrouvez aussi notre top 3 des promos du jour avec écouteurs sans fil Bose QuietComfort Ultra, PC portable hybride HP Envy x360 14 et TV OLED LG ainsi que nos articles consacrés aux soldes chez Acer et HUAWEI !